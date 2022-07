Electronic Beats Live Tour 2022: Closing Party mit Sven Väth

Das Roskilde zählt zu den größten und ältesten Festivals in Europa. Zum 50. Jubiläum sparte man sich jegliche Nostalgie – man setzte einfach wie immer auf ein diverses, herausforderndes Line-up und einen Spirit, der in der Geschichte des Festivals begründet liegt. Daniel Koch war für uns vor Ort.

Wow: Der MUSIKEXPRESS feiert bald seine sage und schreibe 800. Ausgabe. Aus diesem Grund erinnern wir uns und Euch an seine lange Geschichte. Heute reisen wir ins Jahr 1978.

Euch regt das Urteil Roe vs Wade und fehlende weibliche Selbstbestimmung ebenfalls auf, wollt die Ausmaße aber noch besser begreifen? Paula Irmschler klärt in ihrer aktuellen Popkolumne auf und liefert Videos und Literatur – natürlich nicht ganz ohne Popbezug.

Nachdem Coldplay 2019 angekündigt hatten, erst wieder auf Tour zu gehen, wenn das ökologisch nachhaltig möglich ist, war das nun offenbar gegeben, denn die Band ist auf Welttournee und spielte am 10. Juli 2022 das erste von drei Konzerten in Berlin und, nach dreimal Frankfurt, das vierte in Deutschland. Unsere Autorin ist begeistert.

„Feiern ist ein Gefühl, ein kollektiver Rausch. Laute Musik, Leute, Reibung, Schweiß und lachende Gesichter habe ich in den vergangenen Jahren schwer vermisst", erklärte Väth in einem Statement.

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Die Electronic Beats Live Tour findet am 18.September ihr Ende und der Gottvater des deutschen Techno wird zum Abschluss des Events auflegen: Sven Väth beehrt den Bikini Beach in Bonn. Tickets sind bereits online erhältlich.

„Running up that Hill“ marschiert in Richtung Chartspitze: Kate Bush bedankt sich