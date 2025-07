Whitney Houston: Benefizauktion mit Kultobjekten

Zum 40. Jubiläum ihrer Musikkarriere wird das Erbe von Whitney Houston in einer besonderen Auktion gefeiert. Am 11. August veranstaltet Julien’s Auctions die Whitney E. Houston Legacy Foundation Auction, bei der Bühnenkleider, Schmuckstücke und persönliche Erinnerungsstücke der 2012 verstorbenen Pop-Ikone versteigert werden. Der Erlös kommt Stipendienprogrammen für junge Kunststudierende an HBCUs (Historically Black Colleges and Universities) zugute.

Raritäten unter dem Hammer

Die Auktion umfasst einige der ikonischsten Outfits Houstons, darunter ein mit Pailletten besetzter Catsuit aus der „I’m Your Baby Tonight“-Tour (1991), ein Trikot von der FIFA-Weltmeisterschaft 1994 sowie ein Bühnen-Zweiteiler aus der „Bodyguard“-Tour. Auch zwei Paar Dolce & Gabbana-Pumps aus ihrer „My Love Is Your Love“-Welttournee (1999), eine RIAA-Multi-Platin-Auszeichnung für den „Bodyguard“-Soundtrack und ein Slotmachine-Spielautomat gehören zum Katalog.

„Wir freuen uns, für Whitneys 40. Jubiläum besondere Einzelstücke zu präsentieren, die sie auf der Bühne, bei hochkarätigen Events oder zuhause trug“, sagte Pat Houston, Houstons Schwägerin und ehemalige Managerin. Die Auswahl habe viele Erinnerungen zurückgebracht, so Pat Houston weiter.

Die Stiftung informiert auf Instagram:

Erlös fließt zu 100 Prozent in Stiftungsarbeit

Die Einnahmen der Auktion kommen vollständig der Whitney E. Houston Legacy Foundation zugute, wie Julien’s Vice President Giles Moon betonte. Fans und Sammler:innen hätten eine seltene Gelegenheit, originale Memorabilia zu erwerben und gleichzeitig einen Beitrag zu einem guten Zweck zu leisten.

Gala-Vorschau an Houstons Geburtstag

Bereits am 9. August 2025, was Whitney Houstons 62. Geburtstag gewesen wäre, werden die Stücke im Rahmen der Legacy of Love Gala im St. Regis Hotel in Atlanta erstmals öffentlich gezeigt. Die Auktion selbst startet am 11. August ab 10 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ) in Los Angeles. Auch online können Gebote abgegeben werden.