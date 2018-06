Zwei der derzeit besten Regisseure der Welt melden sich 2018 mit neuen Filmen zurück. Steve McQueen, der durch „Hunger“ und „Shame“ mit Michael Fassbender einst als Indie-Juwel gehandelt wurde und dann für „12 Years a Slave“ den Oscar für den besten Film des Jahres 2014 gewann, hat mit „Widows“ einen griffigen Heist-Movie gedreht. Darin wollen vier Witwen einen Raub beenden, bei dem ihre Männer allesamt gestorben sind.

Der Cast von „Widows“ ist beeindruckend. Viola Davis spielt die Hauptrolle, Liam Neeson, Michelle Rodriquez, Colin Farrell und Daniel Kaluuya spielen in McQueens Thriller mit. Der erste Trailer sieht noch beeindruckender aus, als sich der Cast liest:

https://www.youtube.com/watch?v=6S3phVSi0tI Video can’t be loaded: Widows | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX (https://www.youtube.com/watch?v=6S3phVSi0tI)

„Widows“ startet am 22. November in den deutschen Kinos, nur wenig später dürfte „Suspiria“ folgen, auch wenn der Psychothriller von Luca Guadagnino noch keinen konkreten deutschen Starttermin hat.

„Suspiria“ ist ein Remake des gleichnamigen Horrorfilms aus dem Jahr 1977, in der Hauptrolle ist Dakota Johnson neben Tilda Swinton und Jessica Harper (die auch schon im Original mitspielte) zu sehen. Thom Yorke von Radiohead hat die Musik zum Film komponiert und Guadagnino zuletzt mit „Call Me By Your Name“ ein Publikum auf der ganzen Welt gewonnen. Der erste Trailer zeigt dazu, dass bei „Suspiria“ wohl wenig schiefgehen könnte und ein auf Leinwand gebannter Albtraum auf die Zuschauer zukommt. Das Setting ist für deutsche Zuschauer besonders verlockend, denn der Film spielt an einer Ballettschule in Berlin: