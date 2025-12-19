Wiz Khalifa in Rumänien verurteilt: Droht dem Rapper Haft?

Nach Cannabis-Konsum beim „Beach, Please!“-Festival wurde Wiz Khalifa zu Haft verurteilt. Droht ihm Auslieferung aus den USA? Die rechtliche Lage.

US-Rapper Wiz Khalifa ist in Rumänien wegen Drogenbesitzes verurteilt worden. Hintergrund ist ein Vorfall aus dem Sommer 2024, bei dem der Musiker während eines Auftritts auf dem rumänischen Musikfestival „Beach, Please!“ im Kreis Constanța auf der Bühne Cannabis konsumiert haben soll. Die rumänische Polizei stoppte Khalifa im Juli vergangenen Jahres nach dem Konzert, nachdem entsprechende Hinweise eingegangen waren.

Khalifa raucht Cannabis auf der offener Bühne

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei dem Künstler, der bürgerlich Cameron Jibril Thomaz heißt, mehr als 18 Gramm Cannabis sichergestellt. Ein Teil davon soll während des Auftritts geraucht worden sein. Die Ermittlungen führten zu einer Anklage wegen unerlaubten Besitzes von Drogen zum Eigenkonsum. Die rumänische Nachrichtenagentur „Agerpres“ berichtete, dass Khalifa zunächst lediglich zu einer Geldstrafe von 3.600 Lei (rund 830 US-Dollar) verurteilt worden war.

Berufung führt zu verschärftem Urteil

Dieses Urteil hatte jedoch keinen Bestand. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein und forderte eine härtere Sanktion. In der Folge wurde eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr ausgesprochen. Da Wiz Khalifa Rumänien bereits verlassen hatte und seinen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten hat, stellt sich nun die Frage, ob ihm tatsächlich Haft droht – und ob Rumänien seine Auslieferung verlangen könnte.

Hafturteil nach rumänischem Drogenrecht

Rechtsgrundlage des Verfahrens ist das rumänische Gesetz Nr. 143/2000 über die Bekämpfung des illegalen Drogenkonsums, insbesondere Art. 4 Abs. 1. Dieser stellt den Besitz von Drogen zum Eigenkonsum unter Strafe und sieht dafür eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis maximal zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Cannabis gilt dabei als sogenannte „Risikodroge“, aber nicht als Hochrisikodroge. In der rumänischen Praxis werden bei geringen Mengen und fehlender Handelsabsicht häufig Geldstrafen oder Bewährungsentscheidungen verhängt.

Ist eine Auslieferung realistisch?

Die rechtliche Situation zu Auslieferungen der USA gegenüber Rumänien wurde 2003 erstmals im „Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über Auslieferungen“ festgeschrieben. Dieses sieht in Artikel 4 Überstellungen straffälliger Personen nur unter engen Voraussetzungen vor, etwa bei schwerwiegenden Straftaten und beiderseitiger Strafbarkeit. Da der Besitz von rund 18 Gramm Cannabis in vielen US-Bundesstaaten legal oder lediglich geringfügig sanktioniert ist, gilt ein Auslieferungsersuchen als rechtlich und politisch kaum durchsetzbar. Eine tatsächliche Inhaftierung Wiz Khalifas in Rumänien ist daher trotz des Urteils äußerst unwahrscheinlich.

Wiz Khalifa bewirbt seine Cannabis-Marke über Instagram:

Neues Album und Cannabis-Marke

Der 38-jährige Musiker veröffentlichte am 18. April 2025 sein Album KUSH + ORANGE JUICE 2, seine achte Studio-LoP und offiziellen Nachfolger seines wegweisenden Mixtapes „Kush & Orange Juice“ aus dem Jahr 2010. Wiz Khalifa ist bekannt dafür, offen über seinen Konsum von Cannabis zu sprechen, und verarbeitet zahlreiche Anspielungen darauf in seiner Musik. Seit 2016 vertreibt er unter dem Label „Khalifa Kush“ eigene Cannabisprodukte. In den USA sind diese Produkte seit 2022 in bundesstaatlich legalisierten Bundesstaaten über sogenannte Dispensaries erhältlich. Seit 2025 werden medizinische Cannabisblüten der Marke auch in Deutschland durch avaay Medical vertrieben. Im Sommer 2025 trat Wiz Khalifa als Co-Headliner mit Sean Paul bei der „Good Vibes Only Tour“ auf, einer 15 Shows umfassenden Nordamerika-Tour.