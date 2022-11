„Nur“ 81 Joints: Snoop Dogg äußert sich zu seinem Cannabis-Konsum

Am Sonntag (06. November) postete Snoop Dogg ein Video, in dem er zeigte, wie viele Joints er täglich raucht. Das Video lud er hoch, weil seine professionelle Blunt-Rollerin Renegade Piranha in dem Podcast „The Kyle and Jackie O Show“ am 24. Oktober erzählte, sie würde ihm täglich 75 bis 150 der Marihuana-Zigaretten rollen. Bereits am Freitag (04. November) schrieb Snoop Dogg unter einen Beitrag „Sie lügt euch an“.

In dem Video von Sonntag sieht man zehn Stummel von bereits gerauchten Joints und Snoop Dogg sagt: „Hör auf zu lügen“, und fügt hinzu: „Bin ich etwa eine Maschine? Verdammt, das sind die Stummel. Siehst du …“ Der Rapper hatte 2013 auf Twitter auf die Frage, wie viele Blunts er pro Stunde rauchen würde, mit „81 am Tag“ geantwortet.

81 in a day – do tha math ! #snoopchat RT: @KaylaBradley1 How many blunts do you smoke in one hour? @SnoopDogg #snoopchat

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) May 8, 2013