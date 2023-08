Sido spricht mit Karl Lauterbach über Cannabis-Legalisierung (Video)

Rapper und Unternehmer Sido hat für die erste Folge seines neuen Serien-Formats „KEjF. Talk“ mit Prof. Dr. Karl Lauterbach gesprochen. Der 42-Jährige wollte mit dem deutschen Bundesgesundheitsminister unter anderem über die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland, medizinische Anwendungen sowie die Herausforderungen und Chancen einer kontrollierten Legalisierung von Cannabis für Erwachsene beleuchten.

Die Debüt-Folge ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von „KEjF.“ zu sehen:

Cannabis in Deutschland legalisieren? Das sagt Lauterbach

Prof. Dr. Karl Lauterbach spricht in dem Podcast über die Umsetzung der Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Er sagt: „Es wird Social Clubs geben, in denen Cannabis mit einer Obergrenze gekauft werden kann. Unter 18 läuft gar nichts. Bei 18-bis 21-Jährigen wird der THC-Gehalt auf zehn Prozent gedeckelt.“

Danach soll gelten: „50 Gramm pro Monat. 25 Gramm pro Kauf.“ Das sei wichtig, denn: „Der Schwarzmarkt versucht, Leute von noch schlimmeren Drogen abhängig zu machen.“ Bei den Social Clubs sei der Verkauf und Konsum geregelt: „Der Stoff wird billiger sein und man hat eine Qualität, auf die man sich verlassen kann.“ Der medizinische Konsum und Kauf in der Apotheke solle wie derzeit bestehend unangetastet bleiben.

Mehr über Sido und sein neues Talk-Format

Im Juli hat Rapper Sido zusammen mit „CNBS“ das Unternehmen KEjF. gelauncht, um damit eine deutschlandweite Aufklärungskampagne über Cannabis zu starten. In diesem Rahmen möchte er sich für medizinische Patient:innen und deren Zugang zu Cannabis einsetzen.