Cannabis wird legal: 10 deutsche Songs über Marihuana

Anlässlich des Bundestagsbeschlusses zur Legalisierung von Cannabis widmen wir uns 10 Kiffer-Songs.

Der 23. Februar 2024 ist ein Tag, der Marihuana-Liebhabern in Erinnerung bleiben wird: Der deutsche Bundestag gab grünes Licht für eine (Teil-)Legalisierung von Cannabis.

Das von der Ampelregierung eingebrachte Gesetz sieht unter anderem vor, dass der Anbau und Besitz bestimmter Mengen Marihuana und Haschisch für den Eigenkonsum ab dem 1. April 2024 für Volljährige legal sein soll.

Erlaubt ist für Erwachsene ab 18 Jahren dann demnach grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. In der eigenen Wohnung dürfen Volljährige fortan maximal drei Cannabispflanzen und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum haben. Einen detaillierten Überblick über das Gesetz gibt es auf der offiziellen Website des Gesundheitsministeriums.

Aus diesem Anlass werfen wir einen Blick auf zehn deutsche Songs zum Thema Marihuana.

1. Dynamite Deluxe „Grüne Brille“

24 Jahre vor dem Bundestagsbeschluss feierte die Hamburger Hiphop-Crew Dynamite Deluxe um Frontmann Samy Deluxe den Cannabis-Konsum mit dem längst zum Klassiker gewordenen Songs „Grüne Brille“. „Alles ist cool, solange ich genügend chille / Gras in Tüten hülle, die Lunge mit Zügen fülle / Die grüne Brille, ohne sie hätt‘ ich vor’m Leben Schiss / Sie lässt mich Sonne sehen wo Regen ist“ heißt es im Song – es ist davon auszugehen, dass nicht alle Eltern begeistert waren, als dieser Song durch die Zimmer ihrer Kinder dröhnte.

2. Stefan Raab „Wir Kiffen“

Es gab eine Zeit, da schaffte Stefan Raab es bei „TV Total“, aus allem einen einprägsamen Song zu machen. Mal musste der ostdeutsch ausgesprochene Maschendrahtzaun herhalten, ein anderes Mal inspirierte ihn ein lustig ausgesprochenes „Wir kiffen“ zu einer (nicht ganz ernstgemeinten) Gras-Hymne.

3. Marsimoto „Weed Street“

Marsimoto ist das Alter Ego von Rapper Marteria, mit der er nicht nur seine Vorliebe für highgepitchte Alien-Vocals, sondern auch für Gras-Songs auslebt. Hier ist die Auswahl groß, wir entscheiden uns ausnahmsweise nicht für den Marsi-Track „Chillen“, sondern für „Weed Street“.

4. Joint Venture „Haschisch rauchen macht harmlos“

Es muss aber nicht immer Hip-Hop sein: Das fabelhafte Liedermacher-Duo Joint Venture um den viel zu früh verstorbenen Martin Simon und seinen Kollegen Götz Widmann zeigten uns mit Akustikgitarren und viel Humor, dass Haschisch rauchen nicht nur etwas träge, sondern auch sehr harmlos macht.

5. Olexesh – „Purple Haze“

Wie schon einst Jimi Hendrix schrieb auch Rapper und Vanessa-Mai-Duettpartner Olexesh viele Jahre später einen Song namens „Purple Haze“. „Ich hab 10 Gramm im Paper / Gib mir 2Pac Hellrazor / Smoke Purple Haze, Mick Jagger / Ich von hinten, du am Lenkrad“, heißt es im Song. Ab dem 1. April darf das lyrische Ich besagte 10 Gramm ganz legal besitzen!

6. Benjie – „Ganja Smoker“

Ein Klassiker des deutschen Kiffer-Songs ist „Ganja Smoka“ von Benjie. „Ich rauch‘ mein Ganja den ganzen Tag /

Ganz egal wer auch immer was dagegen sagt / Rauche so lange bis ich selbst nicht mehr mag / Tu niemandem was und werde trotzdem angeklagt“, singt er darin. Angeklagt dürfte das Lyrische ich nicht mehr werden, solange der Besitz im Rahmen bleibt.

7. Mono & Nikitaman „Gras ist legal“

„Es ist so weit in Deutschland ist das Gras legal. Still und heimlich rauch ich dich ein letztes Mal“, sangen Mono & Nikitaman 2004. Was das deutsch-österreichische Duo damals nicht ahnte: Zwanzig Jahre später sollte der Titel tatsächlich zutreffen.

8. Helge Schneider – „Mörchen-Lied“

Wir wollen an dieser Stelle aber nicht nur Kiffer-Songs präsentieren, sondern auch einen Song inkludieren, der eindringlichst vor den Gefahren des grünen Grases warnte. Im „Mörchen-Lied“, auch „Helges Mörchen-Lied“ genannt, warnt uns Helge Schneider vor der Droge. „Marihuana ist nicht gut“, wiederholt die „singende Herrentorte“ darin mehrmals– und bringt auch solide dafür Argumente. Fazit: Tu ma lieber die Mörchen!

9. Seeed – „Sensimilla“ (feat. Denyo)

Gemeinsam mit Beginner-Rapper Denyo veröffentlichten Seed eine Lobeshymne auf Sensimilla – eine unbestaubte Cannabispflanze, die keine Samen entwickelt und deswegen eine hohe Konzentration von Cannabinoien und Terpenen besitzt.

10. Creme De La Creme – „Haschisch Kakalake“

Zu guter Letzt wollen wir auch an „Haschisch Kakalake“ der deutschen Hiphop-Band Creme De La Creme erinnern, der die Geschichte zweier Cannabis-affinen Schaben erzählt.