Wolfgang Pérez veröffentlicht neue Single „Feel Like Change“

In den vergangenen Jahren trat Wolfgang Pérez vor allem als Keyboarder der deutschsprachigen Indie-Pop-Gruppe Golf in Erscheinung. Als Solokünstler hat er nun ein Album voller Funk- und Jazz-beeinflusster psychedelischer Soul-Musik aufgenommen. Die acht Stücke tragen ein sommerliches, luftiges Pop-Gewand und passen damit vorzüglich zur Zeit – so auch die neue Single „Feel Like Change“. Der von tropisch anmutenden Klängen durchdrungene Song lässt Hörer*innen von der südlichen Hemisphäre träumen.

Für das Musikvideo zeigt sich Kim Lêa Sakkal verantwortlich. Darin sieht man den Musiker gemeinsam mit einer mutmaßlichen Familie kaffeetrinkend an ihrem Küchentisch sitzen. So weit, so trist. Nach einiger Zeit taucht die Orange als Kernmotiv des Videos auf. Die Frucht scheint die vier Personen zu ekstatischem Verhalten und Tänzen zu animieren. In der Schlussszene hat sich die Stimmung der Familie spürbar gewandelt: Die vier sind sich sichtlich näher gekommen, lachen und tragen Blumenkränze auf dem Haupt.

Die Debüt-Platte von Wolfgang Pérez trägt den Titel WHO CARES WHO CARES und erscheint am 27.08.2021 via Fun In The Church.