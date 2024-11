Taylor Swift erinnert ihre Fans wählen zu gehen

Einige Monate nachdem sich die Popikone für Kamala Harris ausgesprochen hatte, hebt sie noch einmal die Wichtigkeit der Wahlbeteiligung hervor.

Taylor Swift beendete Anfang November offiziell die US-Etappe ihrer derzeitigen „Eras“-Tour in Indianapolis, die mittlerweile über eineinhalb Jahre andauert. Um ihre Abschlussshows gebührend zu würdigen, teilte die Sängerin auf ihrem Instagram-Profil eine fotografische Zusammenfassung der Konzerte und bedankte sich bei den anwesenden Zuschauer:innen für die Stimmung. Den Post nutzte die 34-Jährige auch direkt, um ihre Fans zu animieren, wählen zu gehen.

Taylor Swift ruft auf Stimme abzugeben

Im besagten Beitrag teilte Taylor Swift Fotos von ihren insgesamt drei Auftritten in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana und erklärte in der dazugehörigen Bildunterschrift: „Ich hätte mir keinen magischeren Abschluss unserer US-Shows auf der Eras-Tour wünschen können.“ Die „Queen of Pop“ habe mit den über 200.000 Besucher:innen „die beste Zeit meines Lebens“ gehabt, schwärmte die Sängerin, bevor sie noch einmal eine „sehr wichtige Erinnerung“ an die US-Wahl am 5. November gibt: „Hier ist eine freundliche, aber extrem wichtige Erinnerung daran, dass morgen die US-Wahl ist und eure letzte Chance, abzustimmen.“

Swift wählt Kamala Harris

Bereits Mitte September äußerte sich Taylor Swift über ihr Instagram zur US-Wahl 2024. Unter einem Foto von sich mit ihrer Katze Olivia Benson erläuterte sie, weshalb sie für Kamala Harris stimmen werde: „Ich halte sie für eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden. Ich war so ermutigt und beeindruckt von ihrer Wahl des Kandidaten Tim Walz, der sich seit Jahrzehnten für LGBTQ+ Rechte, IVF und das Recht der Frau auf ihren eigenen Körper einsetzt.“

Der Post erschien nur ein paar Stunden nach dem hitzigen TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump, die man wie Swift sagt, als Motivation nehmen solle, um seine eigenständige Recherche zu den jeweiligen Kandidat:innen anzustellen: „Ich habe meine Nachforschungen angestellt und meine Entscheidung getroffen. Ihr müsst selbst recherchieren, und die Entscheidung liegt bei euch.“ Allerdings stellt sie ebenfalls klar: „Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben. Ich stimme für Kamala Harris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie einen Kämpfer brauchen, der sie vertritt.“ Die „Cruel Summer“-Sängerin positionierte sich öffentlich, nachdem ein Fake-K.I.-Foto der Musikerin publik wurde, in dem „sie“ Donald Trump unterstützte.