„Wonderwall“ im WM-Finale? Liam Gallagher gibt Hoffnung

Die englische Nationalmannschaft träumt vom WM-Titel – und jetzt macht auch noch Liam Gallagher Hoffnung auf einen legendären „Wonderwall“-Moment im Finale.

Während „It’s coming home“ bereits durch die Straßen Londons wabert, träumen die Engländer von ihrer größten Sehnsucht: einem WM-Titel. Nachdem sie ihn 1966 im eigenen Land gewannen, schaffte es eine der größten Fußballnationen nicht mehr, die begehrte Trophäe nach Hause zu bringen. Doch dieses Jahr soll alles anders werden. Ein ganzes Land riecht förmlich schon den Erfolg. Wie soll es auch anders kommen, wenn man Oasis höchstpersönlich im Rücken hat. Denn jetzt teilt Liam Gallagher mit, dass er bereit wäre, „Wonderwall“ beim Finale zu spielen, sollten es die Three Lions dorthin schaffen.

Schon seit Wochen schießen die Streamingzahlen des Lagerfeuerklassikers „Wonderwall“ wieder in die Höhe. Denn mit jedem Erfolg singt die englische Nationalmannschaft selbst den Song mit ihren Fans. Es ist fast schon kitschig und zu schön, um wahr zu sein. Die Pubs füllen sich, selbst wenn ihr Land erst um 2:00 spielt, und nach dem letzten Guinness wird in den Armen liegend „Wonderwall“ performt.

Schade nur, dass Oasis 2026 keine Tour spielen. Schließlich wäre es auch zu schön, um wahr zu sein, den Klassiker live zu hören, während Harry Kane die goldene Trophäe gen Himmel streckt. Doch ein X-Post von Liam Gallagher macht den Traum etwas greifbarer …

Because Maybeeeeee

„Wenn wir das Finale erreichen, ist es Pflicht, dass du hinfliegst und „Wonderwall“ live auf dem Platz singst“, postete ein Fan. Daraufhin reichten sechs Wörter von Gallagher, um große Hoffnungen zu wecken. Denn dieser antwortete: „Wir werden sehen, ich bin bereit.“ Lest es hier selbst:

We’ll see I’m ready — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 6, 2026

Ob die FIFA tatsächlich bereit ist, den Superstar einfliegen zu lassen, um bei möglichen Feierlichkeiten zu performen, bleibt abzuwarten. Aber der Druck auf die englische Mannschaft, dieses Jahr wirklich den Titel zu holen, steigt immer mehr, denn wer will das bitte nicht sehen?!

Oasis-Tour 2027

Während ein flapsiger Post ausreichte, um eine mögliche Performance von Oasis 2026 anzukündigen, verdichten sich die Spekulationen um eine mögliche Tour 2027. Somit könnten sich Engländer neben einem WM-Titel auch auf mehrere Konzerte in Manchester freuen. Was es genau mit den Spekulationen rund um die Konzerte auf sich hat und ob Oasis auch nach Deutschland kommt, erfahrt ihr hier.