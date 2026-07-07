Oasis: Was hinter den Gerüchten zur Tour 2027 wirklich steckt

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Oasis

Oasis  |  Kommt die Oasis-Tour 2027?

Foto: Simon Emmett. Simon Emmett. All rights reserved.

Gerüchten zufolge hat man das Etihad-Stadion für zwölf Nächte reserviert – Shows im Mai und Juni stehen im Raum.

Keiner hätte es mehr für möglich gehalten, dass die Brüder, die uns den Lagerfeuerklassiker schlechthin geschenkt haben, auf die Bühne zurückkehren. Doch allem Zweifel zum Trotz war es 2025 wieder so weit, und Oasis kehrte auf die Bühne zurück. Der Ansturm auf die Tickets war so groß wie eh und je. Ein Ticket für die Gallagher-Brüder-Reunion zu ergattern, schien der heilige Gral zu sein. Dabei war klar: So schön es auch ist, 2026 gibt es keine Tour mehr. Das stellte Liam Gallagher bereits 2025 via X klar. Immerhin konnte man sich somit an die Live-Auftritte in 2025 klammern wie England-Fans an den Weltmeisterschaftstraum. Aber wie es der Zufall so will, kann dieses Jahr beides noch einmal wahr werden. Oder etwa nicht?

Neue Gerüchte um Konzerte im Etihad-Stadion

Während Harry Kane dafür sorgt, dass „Wonderwall“ zur WM-Hymne avanciert, interessiert sich das berühmte Brüdergespann für ein ganz anderes Stadion. Denn laut Berichten der „Tageszeitung Manchester Evening News“ hat Oasis das Etihad-Stadion in Manchester für 12 Nächte reserviert. Sie werden doch nicht etwa eine neue Tour planen, oder?

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Wenn man den Spekulationen glaubt, dürften die Konzerte im Mai und Juni 2027 nach regulärem Saisonende starten. Einen weiteren Beweis soll das Verschieben des Parklife-Festivals in Manchester geben. Denn die geplanten Juni-Termine würden mit den möglichen Konzerten kollidieren. Das Ganze würde einen Verkauf der Tickets noch in diesem Sommer nahelegen.

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Und Europa?

Die Spekulationen um die möglichen Konzerte könnten auch eine Europa-Tour bedeuten, was natürlich direkt die Frage aufwirft: Wann Deutschland?!? Konkrete Infos gibt es hierzu aber immer noch nicht.

Um das Träumen in der Wartezeit auf weitere Infos zu verstärken, können Fans ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Denn der Film „Knebworth 1996“ könnte auf das vorbereiten, was kommt. Die damals legendären Konzerte versammelten jeweils 250.000 Oasis-Ultras zu noch nie zuvor gesehenen Konzertgrößen in der UK. Und jetzt könnten sie wieder an ihre alten Wirkungsstätten zurückkehren.

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Die Doku „Don’t Look Back in Anger“

Wer keine Lust hat, drumherum zu spekulieren, kann sich wenigstens auf eine Neuigkeit in diesem Jahr sicher freuen. Der Dokumentarfilm „Don’t Look Back in Anger“ wird im September 2026 in ausgewählten erscheinen und den Weg Noel und Liam Gallagher zurück auf die Bühne zeigen.

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Ob der Film nun ein Vorgeschmack für eine kommende Tour ist oder ob sich die Stars lieber zurücklehnen und zugucken, wie ihre Songs nach jedem Sieg von England bei der Weltmeisterschaft immer mehr gestreamt werden, bleibt abzuwarten.

Patrick Sebastian Koch schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Spekulation oasis Noel Gallagher Konzerte Liam Gallagher Dokumentation
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