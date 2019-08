Woody Harrelson konnte Dinner mit Donald Trump nur bekifft aushalten

Woody Harrelson hat in einem Interview mit Esquire von einem gemeinsamen Dinner mit Donald Trump aus dem Jahr 2002 berichtet. Mit dabei war damals unter anderem dessen jetzige Ehefrau Melania.

Der 58-jährige Schauspieler erzählte, dass das gesamte Treffen so schrecklich und anstrengend gewesen sei, dass er vor die Tür habe gehen müssen, um einen Joint zu rauchen.

“So we all met at Trump Tower, sat down. Melania was there, only she wasn’t his wife yet. And it was, let me tell you, a brutal dinner. Two and a half hours. It got so bad I had to go outside and burn one before returning to the monologue monopoly.“