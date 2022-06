Woody Harrelson: „Jack Harlows ,Weiße Jungs bringen’s nicht‘-Remake wird besser als unser Original“

Jack Harlow spielt in der kommenden Neuverfilmung von „Weiße Jungs bringen’s nicht“ eine der Hauptrollen. Nun gab Woody Harrelson – der im Originalfilm von 1992 Billy Hoyle darstellte – Harlow seinen Segen. Zudem verriet der dreifach Oscar-nominierte Darsteller in einem Interview mit Yahoo, dass das Remake besser sein wird als das Original.

„Ich fühle mich großartig dabei“, sagte Harrelson. „Ich denke, Jack wird es wahrscheinlich rocken. Sie werden einen besseren Film machen, als wir ihn gemacht haben. Ich freue mich schon darauf, ihn zu sehen.“

