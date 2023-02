„White Men Can’t Jump“-Remake: Teaser zeigt, dass Jack Harlow mindestens werfen kann

Am 5. Februar wurde der erste Trailer für das bereits länger geplante Remake der 1992 erschienenen Basketball-Komödie „White Men Can’t Jump“ („Weiße Jungs bringen‘s nicht“) veröffentlicht.

Über den Inhalt der gleichnamigen Neuauflage ist bisher wenig bekannt. Außer, dass die ursprünglich von Woody Harrelson und Wesley Snipes verkörperten Rollen umbenannt wurden und es ebenfalls um Geldwetten auf Streetball-Spiele gehen wird. Aus Billy (Woody Harrelson) und Sidney (Wesley Snipes) werden Jeremy und Kamal. Hauptdarsteller der offiziell als „Remix“ beschriebenen Neuauflage sind Rap-Star Jack Harlow (Jeremy) und der Schauspieler Sinqua Walls (Kamal). Wer die weiblichen Hauptrollen spielen wird, die in den 90ern durch Rosie Perez und Tyra Ferrell besetzt waren, ist noch unklar. Allerdings werden wohl sowohl die R&B-Sängerin Teyana Taylor als auch der Rapper Vince Staples Auftritte bekommen.

Ein Remake-erfahrenes Team

Das Drehbuch hat Kenya Barris geschrieben. Er lieferte auch die Skripte zur aktuellen Netflix-Produktion „Your People“ und der kontemporären Fortsetzung eines anderen US-Kult-Films, dem 2022 erschienenen „Coming 2 America“ („Coming to America“, 1988). Regie führt Charles Kidd II unter dem Künstlernamen „Calmatic“. Er war 2023 bereits für ein Remake eines dritten einflussreichen afroamerikanischen Films des späten 20. Jahrhunderts verantwortlich – „House Party“ (gleichnamig ursprünglich 1990). Außerdem ist er der Regisseur einer Reihe erfolgreicher Musikvideos, darunter jener für „Old Town Road“ von Lil Nas X und Billy Ray Cyrus, das einen Grammy erhielt und „Rich Spirit“ von Kendrick Lamar.

Der 37-jährige Sinqua Walls („Nanny“, „The Blackening“) sagte in einem Interview über sich und seinen 24-jährigen Co-Star Harlow bereits, dass beide definitiv besser Basketball spielen könnten, als Harrelson und Snipes. Er verriet auch, dass die titelgebende Annahme zumindest auf den Rapper nicht zutreffe. Dieser habe jeden Dunking während des Drehs selbst ausgeführt, anders als Harrelson wohl auch auf regulärer Korbhöhe. Der Schauspieler hat selbst im College gespielt und Harlows Basketball-Affinität ist ein wohldokumentiertes Phänomen. Unter anderem nahm dieser 2023 am „Celebrity All Star Game“ der nordamerikanischen Profi-Liga NBA teil.

Große Fußstapfen

Ob Walls und sein Grammy-nominierter Partner auch die schauspielerische Leistung ihrer Vorgänger übertreffen, bleibt offen. In den YouTube-Kommentaren hat sich auf jeden Fall schon Skepsis breitgemacht. Regisseur Calmatic ist indes davon überzeugt, dass der Rapper nach seiner ersten Rolle „wie Mark Walberg“ sein wird – eher bekannt für sein Schauspiel, als für seine Musik. Auch Woody Harrelson hat geäußert, dass er an den Erfolg des Films glaubt. Erscheinungsdatum ist der 19. Mai. In den USA wird die Komödie über den Streaming-Service Hulu verfügbar sein, in Europa wohl über Disney+.