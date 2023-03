Foto: Getty Images for The Brits, JMEnternational. All rights reserved.

Moderator Conan O’Brien sprach für die am vergangenen Montag (20. März) veröffentlichte Folge seines Podcasts „Conan O’Brien Needs A Friend“ mit Coldplay-Sänger Chris Martin. Während des etwa einstündigen Gesprächs redeten die beiden auch über Schauspieler Woody Harrelson. Martin nannte ihn überraschend einen „Helden“, weil er sich bei einem Coldplay-Konzert gegenüber einem der jüngeren Brüder des Sängers ohne Grund extrem nett verhalten hat.

Amüsante Verwechslung

Außerdem erzählte er eine Geschichte, nach der sein Vater sich einmal im Rahmen eines Konzertes mit dem Schauspieler unterhalten hat, ohne ihn zu erkennen. Anthony Martin, so sein Sohn, habe die Gabe alle Menschen interessant zu finden, indem er ihnen Fragen stellt. Weswegen er auch häufig mit der Band-Crew in Kontakt trete. Von diesen, so der Sänger, „haben viele Namen wie ‚Bash‘ oder ‚Hoppy‘, ‚Mystic‘, in dieser Art. Und dann traf er [sein Vater] diesen Typen namens ‚Woody‘ und sprach ihn an nach dem Motto: ‚Und was ist deine Aufgabe? Rollst du Kabel auf?‘, und es war Woody Harrelson.“ O’Brien teilt im Anschluss eine ähnliche Geschichte über seine Mutter und Jim Carrey.

Auf den Star kamen sie zu sprechen, nachdem der Sänger über die Reaktionen auf sein Outfit bei der diesjährige Grammy-Gala sinnierte. Er hatte dort die Namen der Nominierten in der Kategorie „Record of the Year“ verlesen. Gekleidet in Jeans, ein Sweatshirt und eine übergroße Beanie. Darüber habe er viel nachgedacht: „Ich bin glücklich damit ein Outfit oder eine Uniform anzuziehen, wenn sie mir dabei hilft, besser aufzutreteten, aber ich stimme nicht damit überein, Leuten vorzuschreiben, wie sie sich anziehen sollen.“

Anschließend warf er die Frage in den Raum, ob Kleidung Respekt vermitteln könne, da er die Grammys an sich sehr respektiere, griff aber andererseits mit einem eigentümlichen Vergleich den Gedanken auf, dass Äußerlichkeiten eben nur Äußerlichkeiten sind. „Vielleicht sind wir manipuliert worden zu denken, wenn man keinen Smoking trage, könne man nicht heiraten. Aber natürlich geht das. […] Was wenn man ein Axtmörder ist, aber richtig gekleidet? Ist man ein besserer Bräutigam als Woody Harrelson, der mit seinem ganzen Herzen liebt, aber Surferhosen trägt?“

Harrelson hat seine Frau Laura Louie 20008 auf Hawaii geheiratet, in einer allem Anschein nach sehr bescheidenen Zeremonie.

Martin und Coldplay haben Ende Januar angekündigt, dass ein neues Album der Gruppe bald erscheinen wird. MOON MUSIC soll an das 2019 veröffentlichte MUSIC TO THE SPHERES anschließen.