Papa Roach trollen Donald Trump auf Twitter und das Internet rastet aus

Donald Trump postete am 28. Juli 2019 auf Twitter: „NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION, TOTAL EXONERATION. DEMOCRAT WITCH HUNT!“. Ein für Donald Trump nicht untypischer, aggressiver Tweet voller Ausrufe. Trump sorgte seit seines Amtsantritts im Januar 2017 mit seinem Social-Media-Auftreten immer wieder für fragwürdiges Aufsehen.

Diesen Tweet nahmen Papa Roach zum Anlass, sich über den Präsidenten der Vereinigten Staaten lustig zu machen.

Sie antworteten auf die zweifelhafte Parole Trumps mit einer Zeile aus ihrem 2000 erschienenen Nu-Metal-Hit „Last Resort“:

CUT MY LIFE INTO PIECES, THIS IS MY LAST RESORT 🎶 https://t.co/AJI0fDRovw — Papa Roach (@paparoach) July 29, 2019

Der Songtext von „Last Resort“ fängt wie folgt an:

Cut my life into pieces

This is my last resort

Suffocation

No breathing

Don’t give a fuck if I cut my arm, bleeding

Zeilen, die Trumps Tweet offensichtlich in Tonfall und Wortwahl sehr ähnlich sind.

Das Internet rastete auf den Tweet der amerikanischen Rockband hin komplett aus. Der Tweet hat mittlerweile über 310.000 Likes und knapp 100.000 Retweets. Unter ihren Kommentaren sammelten sich zum Teil Zuspruch, zum Teil aber auch Ablehnung und Kritik Donald Trumps Aussagen gegenüber.

Hier ein Auszug der besten Kommentare:

Ok everybody let’s go home, Papa Roach won the internet today. 😂 — Cecilia (@molkonator) July 29, 2019

OMG YOU DIDN’T DO THAT HAHAHAHAHAHAHA — Let (@hyuugalet) July 29, 2019

This is the greatest thing on the internet. Now im going to go listen to this song on repeat and relive the early 2000’s — UzamakiJ (@UzamakiJ) July 29, 2019

Papa Roach haben im Januar 2019 ihr zehntes Album WHO DO YOU TRUST? veröffentlicht. Im Sommer traten sie unter anderem auf den Festivals Hurricane und Southside auf.