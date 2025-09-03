Wotan Wilke Möhring wird neuer Teamkapitän bei „Wer weiß denn sowas?“

Wotan Wilke Möhring dazu, wie er den neuen Job angehen will: „Mir fällt nicht so richtig ein, wie ich mich darauf vorbereiten könnte.“

Die ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ bekommt ein neues Gesicht. Schauspieler und Musiker Wotan Wilke Möhring übernimmt ab Oktober die Rolle des Teamkapitäns und tritt damit die Nachfolge von Elton an, der sich nach zehn Jahren aus der Sendung verabschiedet. Gemeinsam mit Moderator Kai Pflaume und Quiz-Urgestein Bernhard Hoëcker startet die Show im Herbst in ihre zwölfte Staffel.

Wotan Wilke Möhring: Bekannt als „Tatort“-Kommissar und auch bei „Wer weiß denn sowas?“ kein Neuling

Ein bekannter Name ist Möhring vor allem durch seine Rolle als Kommissar Thorsten Falke im Hamburger „Tatort“, den er seit 2013 verkörpert. Zudem wirkte er in Filmen wie „Männerherzen“ oder auch „Das Experiment“ mit.

In der Quizsendung stand er bereits mehrfach als Kandidat vor der Ratewand. Nun übernimmt er dauerhaft die Rolle als Kapitän eines Rateteams. „Ich interessiere mich für fast alles und lerne gern dazu“, erklärte der 58-Jährige im Vorfeld in einer Pressemitteilung der ARD. Auf eine intensive Vorbereitung will er allerdings verzichten: „Mir fällt nicht so richtig ein, wie ich mich darauf vorbereiten könnte.“

Kai Pflaume schwärmt von Wotan Wilke Möhring

Moderator Kai Pflaume bezeichnete Möhring in der Pressemitteilung vom ARD als „Wunschkandidaten“ für die Nachfolge. Er bringe Humor, Wissen und Ehrgeiz mit, Eigenschaften, die für einen Teamkapitän entscheidend seien. Auch Bernhard Hoëcker, der seit Beginn Teil der Show ist, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Ich hatte sofort dieses ‚Sehr gerne‘-Gefühl“, sagte er.

Sein Tipp an den Kollegen: Spaß haben und keinen Druck aufbauen. Elton, der die Sendung seit 2015 prägte, verabschiedete sich im Frühjahr auf eigenen Wunsch. Er wolle künftig mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen.

„Wer weiß denn sowas?“: Sendetermin und Erfolg

Die neuen Folgen laufen ab dem 13. Oktober werktags um 18 Uhr im Ersten. Bereits am 12. Oktober ist eine XXL-Ausgabe in der Prime Time geplant. Mit zuletzt über 20 Prozent Marktanteil gehört „Wer weiß denn sowas?“ zu den erfolgreichsten Formaten im Vorabendprogramm der ARD.