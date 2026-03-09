Wu-Tang Clan live in Köln: Tickets, Support, Anfahrt, Zeiten & Setlist

Die Abschiedstournee „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ macht Halt in Köln. Am 10. März in der LANXESS Arena – Tickets sichern und Setlist checken.

Wu-Tang Clan sind auf ihrer Abschiedstournee „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“. Nach ihrem Auftritt in Berlin am 03. März kommen sie eine Woche später, am Dienstag den 10. März, auch nach Köln. Hier alle Infos zu dem Rap-Konzert.

Tickets

Es gibt noch Tickets zu kaufen, jedoch ausschließlich für den Sitzbereich der Arena. Die günstigsten Tickets kosten 77,25 Euro, die teuersten Plätze 157,75 Euro.

Zeiten

Der Einlass in die Arena beginnt um 18.30 Uhr. Ab 20 Uhr startet zunächst der Support-Act. Gegen 21 Uhr ist dann mit der ganzen Mannschaft von Wu-Tang Clan zu rechnen. Die werden ungefähr anderthalb Stunden performen.

Support

Ob es einen Support-Act gibt und wer genau bei der Show spielt, ist nicht bekannt. Als „Special Guest“ soll jedoch Havoc von Mobb Deep mit dabei sein.

Location

Die Show findet in der LANXESS Arena in Köln statt. Die Adresse lautet: Willy-Brandt-Platz 1, 50679 Köln.

Anfahrt

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Die LANXESS Arena befindet sich an den Stationen Bahnhof Deutz / Messe, Köln-Deutz sowie Deutz-Kalker Bad und wird von den Straßenbahn-Linien 1, 3, 4 und 9 sowie den Buslinien 150, 153, 156, 250 und 260 angefahren.

Anreise mit dem Auto:

Aus Richtung Düsseldorf, Oberhausen, Dortmund: Ab Autobahnkreuz Leverkusen auf die A 3 in Richtung Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Köln-Ost, dann auf die Stadtautobahn B 55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt LANXESS Arena. Der Ausschilderung folgen.

Wenn ihr aus Richtung Olpe, Siegen kommt: A4 bzw. Stadtautobahn B 55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt LANXESS Arena. Und dann auch hier der Ausschilderung folgen.

Falls ihr aber aus Richtung Frankfurt anreist: A 3 bis Autobahndreieck Heumar, dann auf die A 4 in Richtung Aachen bis Autobahnkreuz Gremberg, weiter auf die A 559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Aus Richtung Bonn, Flughafen Köln/Bonn: A 559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende.

Oder wenn ihr aus Richtung Aachen, Koblenz, Euskirchen anfahrt: Ab Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis Autobahnkreuz Gremberg, dann auf die A 559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Und aus Richtung Krefeld, Neuss: A 57 bis Autobahnende, dann B 55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis Abfahrt LANXESS Arena.

Parken

Die Parkhäuser P1 bis P4 sind an der Arena ausgeschildert. Die Parkgebühr beträgt 1,30 Euro pro Stunde und muss an den Kassenautomaten bezahlt werden. Wer Wartezeiten an den Kassenautomaten nach dem Konzert vermeiden möchte, kann vorab online einen „Arena-Tarif“ von 4,50 Euro buchen.

Barrierefreiheit

Die Arena stellt Schwerbehindertenparkplätze im Parkhaus P3 zur Verfügung. Von dort erreicht man per Aufzug alle vier Ebenen der LANXESS Arena. Auf allen Ebenen sind zudem behindertengerechte Toiletten und Waschräume vorhanden.

Setlist

Welche Tracks der Wu-Tang Clan in Köln genau spielen wird, ist nicht bekannt. Es kann jedoch ein wenig besser eingeschätzt werden durch die Setlist, die sie bereits auf ihrer Abschiedstournee in anderen Städten gespielt haben. Siehe:

Sunlight

Bring da Ruckus

Clan in da Front

Da Mystery of Chessboxin‘

Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F‘ Wit

Method Man

Shame on a Nigga

Protect Ya Neck

Rainy Dayz (Ghostface-Killah- & Raekwon-Cover)

Criminology (Raekwon-Song)

Incarcerated Scarfaces (Raekwon-Song)

’97 Mentality (Cappadonna-Song)

Roc the Mic (State-Property-Cover)

What We Do (Freeway-Cover)

Winter Warz (Ghostface-Killah-Song)

Ice Cream (Raekwon-Song)

Release Yo‘ Delf (Method-Man-Song)

Bring the Pain (Method-Man-Song)

I’ll Be There for You/You’re All I Need to Get By (Method-Man-Song)

Liquid Swords (GZA/Genius-Song)

Duel of the Iron Mic (GZA/Genius-Song)

4th Chamber (GZA/Genius-Song)

Gravel Pit No Said Date (Masta-Killa-Song)

Tearz

Reunited Shimmy Shimmy Ya (Ol‘-Dirty-Bastard-Song)

Got Your Money (Ol‘-Dirty-Bastard-Song)

C.R.E.A.M.

Triumph

Das gibt es noch zu beachten

Wir empfehlen, etwas früher vor Ort zu sein – besonders mit einem Stehplatzticket, um einen guten Platz zu bekommen. Je nach Venue ist unterschiedlich geregelt, wie groß Taschen und Gepäckstücke sein dürfen.