Wu-Tang Clan in Berlin: Tickets, Zeiten, Setlist & Anfahrt

Am 3. März 2026 treten Wu-Tang Clan in der Uber Arena in Berlin auf. Hier alle Infos im Überblick.

Wu-Tang Clan sind aktuell auf Abschiedstournee. Der Titel der globalen Konzertreihe lautet „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“. Am Dienstag, 3. März, ist auch die Hauptstadt an der Reihe. Die Show der 1992 in New York gegründeten HipHop-Szenengröße findet in der Uber Arena statt. Hier alle Informationen dazu im Überblick.

Tickets

In sechs von sieben Kategorien gibt es derzeit auf den bekannten Ticketplattformen noch Karten für den Gig von Wu-Tang Clan zu kaufen.

Die günstigsten Tickets sind aktuell für 88,75 Euro (Sitzplatz) zu haben, die teuersten für 111,75 Euro (Stehplatz im Innenraum).

Zeiten

Der Einlass startet um 18.30 Uhr. Ab 20 Uhr soll es mit dem Support-Act des Konzerts losgehen.

Gegen 21 Uhr ist mit RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa und Cappadonna auf der Bühne der Uber Arena zu rechnen. Ihre Show wird etwa anderthalb bis zwei Stunden dauern.

Support

Es soll einen Support-Act geben – bei den Ankündigungen ist jedoch nur von „Special Guests“ die Rede, sodass unklar bleibt, wer genau damit gemeint ist.

Venue-Adresse

Das Konzert findet in der Uber Arena statt. Die Adresse lautet: Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Anfahrt

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt in der Nähe der Bahnhöfe Warschauer Straße und Ostbahnhof.

Am U-Bahnhof Warschauer Straße halten die U1 und U3 sowie die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus). Am Ostbahnhof verkehren neben den S-Bahnen auch Regional- und Fernverkehrszüge. Die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren direkt zur Arena.

Von der Warschauer Straße sind es rund fünf Minuten Fußweg, vom Ostbahnhof etwa zwölf Minuten.

Anreise mit dem Auto

Wer über die A24 kommt, fährt bis in den Bezirk Pankow, anschließend in die B109. Dieser folgen sowie Greifswalder Str./B2 und Lichtenberger Str. bis zur Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Wer über die A9 kommt, fährt bis Tempelhofer Damm/B96, Berlin folgen, auf der A100 die Ausfahrt 20-Tempelhofer Damm nehmen. Danach der B96 folgen sowie Waterloo-Ufer und Adalbertstraße bis zur Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Parken

Es gibt ein eigenes Parkhaus für die Arena namens Uber Arena, das direkt angrenzt. Hinzu kommen zwei Contipark-Parkhäuser am Uber Platz sowie ein Parkhaus gegenüber, das zur East Side Mall gehört. Außerdem gibt es die DB-BahnPark-Tiefgarage am Ostbahnhof.

Setlist

Eine offizielle Setlist gibt es vom Wu-Tang Clan nicht, zuletzt brachte die Rap-Gruppe jedoch die folgenden Songs ihrer Karriere auf die Bühne: