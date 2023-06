Wu-Tang Clan & Nas in Berlin: Tickets, Zeitplan, Anfahrt und Wetter

Alle Infos zum Konzert der New Yorker Rapper am 5. Juli auf einen Blick.

Die Galionsfiguren des amerikanischen East-Coast-HipHop vom Wu-Tang Clan sind aktuell mit ihrem New Yorker Rap-Kollegen Nas auf der großen „N.Y. State of Mind“-Tour unterwegs. Im Rahmen der Tournee spielen sie ein exklusives Konzert in Berlin am Montag, den 5. Juni 2023. Es wird auf der Parkbühne der Wuhlheide stattfinden. Hier gibt’s alle Infos zum Gig im Überblick.

Tickets

Tickets für den Auftritt können über das Portal „Ticketmaster“ gekauft werden. Es gibt drei Kategorien: Die normalen Tickets, GA Early Entry und das Premium Seated Package. Die Standard-Tickets sind noch einmal aufgeteilt in Steh- und Sitzplätze, wobei erstere 95€, zweitere 85€ kosten. Die Early-Entry-Tickets und die Premium Seated Packages sind ausverkauft.

Zeitplan

Der Einlass zur Parkbühne der Wuhlheide erfolgt ab 18 Uhr. Auf der Website der Location wird um frühes Erscheinen gebeten, „um einen reibungslosen Einlass gewährleisten zu können“. Das Konzert beginnt dann um 20 Uhr. Genauere Details zum Ablauf sind nicht bekannt, Support-Acts gibt es keine. Mit einem Ende des Konzerts ist gegen 22 Uhr zu rechnen.

Anfahrt und Parken

Besucher:innen, die mit dem PKW anreisen, sollten beachten, dass es im Umfeld der Wuhlheide nur wenige Parkmöglichkeiten gibt. Diese befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Es gilt außerdem zu berücksichtigen, dass es im Gebiet des Konzerts einige Halte- und Parkverbotsbereiche gibt, die laut offizieller Website regelmäßig kontrolliert werden. Die Anreise mit öffentlichem Nahverkehr dürfte also deutlich einfacher sein. Dafür nehmt ihr am einfachsten die S3 in Richtung Erker und steigt am Bahnhof Wuhlheide aus. Von dort aus sind es zu Fuß ca. 900 Meter, bzw. acht Minuten durch den Park zur Bühne. Der Zugang zum S-Bahnhof Wuhlheide ist derzeit allerdings nur über den Hauptzugang möglich. Per Tram erfolgt die Anreise mit den Linien 27, 60, 61 und 67 bis zur Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“. Der Weg ist ausgeschildert.

Das Wetter

Das Wetter in Berlin wird für den 5. Juni als sommerlich vorhergesagt. Um 20 Uhr soll es noch über 20 Grad Celsius haben, erst ab circa 23 Uhr fällt das Thermometer unter 20 Grad. Da das Konzert unter freiem Himmel stattfindet, ist es also zu empfehlen, leichte Kleidung anzuziehen, den Sonnenschutz nicht zu vergessen und genug Wasser zu trinken. Übrigens: Die Mitnahme von alkoholfreien Getränken ist bis maximal 0,5 Liter Gefäßgröße pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt.