Yaenniver: Jennifer Weist singt „Mädchen Mädchen“ mit Luci van Org

Jennifer Weist war bisher zuerst als Sängerin von Jennifer Rostock bekannt. Am 18. Februar 2022 veröffentlicht sie ihr Solodebüt NACKT unter dem Namen Yaenniver – und das hat mit Rockmusik erfrischend wenig zu tun. Vielmehr versucht sich Weist darauf teilweise und stets versiert als Rapperin mit Popappeal und trifft dabei vor allem durch ihre feministischen Texte einen Nerv. Dies unterstreicht auch die bereits fünfte Singleauskopplung aus NACKT: Für ihren Track „Mädchen Mädchen“ hat sich Weist mit Luci van Org prominente feministische Verstärkung geholt.

Der Song ist seit dem 28. Januar um 0:00 Uhr auf allen gängigen Streamingportalen zu hören:

Das Video zum Song feiert(e) am selben Tag um 12 Uhr Premiere:

Im Vorfeld veröffentlichte Yaenniver bereits das Cover von „Mädchen Mädchen“, ein buchstäblicher Hingucker:

Die Älteren unter uns erinnern sich: Mit Lucilectric und dem Song „Mädchen“ wurde Luci van Org an der Seite von Ralf Goldkind 1994 schlagartig berühmt. Über ihren Durchbruch, die Zeit danach und heutigen Feminismus hat van Org in unserem 90er-Podcast „NEVER FORGET“ ausführlich mit den ME-Redakteuren Stephan Rehm Rozanes und Fabian Soethof gesprochen. Im Interview mit Ina Lucia Hildebrand, so ihr bürgerlicher Name, ging es auch eine tragische Begegnung mit Linda Perry von den 4 Non Blondes, über den Druck, der Musiker*innen durch die ihrer Meinung nach unsägliche Schublade „One Hit Wonder“ auferlegt wird, über dahinsiechende Existenzen von Künstler*innen während der Coronakrise, über falsche Gewichtung von Kultur („Scooter sind genau so wichtig wie die Elbphilharmonie!“) und über damaligen und heutigen Sexismus in der Popbranche und anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Nicht nostalgisch, aber wichtig! In Yaennivers „Mädchen Mädchen“ wird der Refrain von einst wieder aufgenommen und in einen neuen Kontext gebettet.

Hört hier das Original:

Yaennivers erste Solosingle „Intro“, die gleichzeitig der Opener ihres Albums NACKT sein wird, erschien am 13. August 2021. Es folgten die Tracks „Halb So Ich“, „Ich Ficke Jeden“ und „Ich setz Dir ein Zeichen“.

Mit Jennifer Rostock veröffentlichte Jennifer Weist bisher sechs Alben, das aktuelle erschien 2017. Weist ist außerdem als Moderatorin und Castingshowjurorin aktiv.