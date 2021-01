YouTube löscht Trump-Video und sperrt seinen Kanal für sieben Tage

Der Angriff auf den US-Kongress in der vergangenen Woche zeigte: Auf die Worte Donald Trumps können Taten folgen und zwar schneller und gravierender, als viele es vielleicht für möglich hielten. Die Plattformen Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat und Twitch zogen schließlich ihre Konsequenz daraus und sperrten Trumps Konten auf unbestimmte Zeit.

Diesem Schritt folgt nun auch YouTube. Nachdem der noch amtierende US-Präsident ein Video teilte, das aus Sicht von YouTube zur Gewalt aufrief und somit gegen ihre Richtlinien verstieß, blockierte das Unternehmen kurzerhand seinen Kanal für die kommenden sieben Tage.

YouTube begründete diese Entscheidung am Dienstag (12. Januar) mit einer Pressemitteilung via Twitter: „Nach Überprüfung und angesichts der Besorgnis über das anhaltende Gewaltpotential haben wir neue Inhalte entfernt, die wegen Verstoßes gegen unsere Richtlinien auf den Kanal von Donald J. Trump hochgeladen wurden.“

Doch falls Donald Trump nach den sieben Tagen erneut gegen die Richtlinien verstoßen sollte (was sich bei Twitter und Co. bereits zeigte), dürfte wohl auch seinem YouTube-Konto mit insgesamt 2,7 Millionen Followern eine Sperre auf unbestimmte Zeit bevorstehen.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021