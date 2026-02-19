Yungblud schließt „Idols“ ab: Pt. II mit Smashing Pumpkins

Yungblud

Yungblud  |  Yungblud veröffentlicht „Idols Pt. II“ mit Smashing Pumpkins

Yungblud veröffentlicht „Idols Pt. II“: 7 neue Songs inklusive „Zombie“ mit den Smashing Pumpkins – der persönliche Abschluss des Albums.

Knapp acht Monate nach dem ersten Teil erweitert Yungblud sein Album „Idols“ um sieben weitere Tracks. „Idols Pt. II“ erscheint am 20. Februar 2026 digital und komplettiert damit das Werk, das der Künstler im Juni 2025 mit Teil eins eingeläutet hatte.

Bereits am 18. Februar kündigte er die LP-Ausdehnung über seine Social-Media-Kanäle an – begleitet von einer besonders persönlichen Nachricht an seine Fans.

„Ich bin real“

In einem Instagram-Post erklärte Yungblud, was hinter dem Projekt steckt. Seine Worte lassen wenig Raum für Interpretation: „Teil 1 war eine Reise, die mir geholfen hat, meine Identität aus der dunkelsten Phase meines Lebens zurückzugewinnen. Teil 2 handelt davon, zu erkennen, dass ich am Leben bin, dass ich real bin, dass diese Reise, auf der ich war, mich nicht getötet hat.“

Der zweite Teil ist damit keine bloße Ergänzung, sondern die inhaltliche Fortsetzung einer persönlichen Aufarbeitung – ein Abschluss, kein Anhang.

Ruhiger Klang, gespaltene Reaktionen

Mit „Idols“ hatte Yungblud bereits im vergangenen Sommer eine neue musikalische Richtung eingeschlagen. Der Indie-Rocker, der zuletzt mit seiner Grammy-prämierten Version von „Changes“ in der Kategorie „Best Rock Performance“ auf sich aufmerksam machte, präsentierte auf dem ersten Teil einen deutlich ruhigeren Sound als auf seinen früheren Veröffentlichungen. Die Zuhörerschaft reagierte gespalten: Während ein Teil der Fanbase die Entwicklung begrüßte, stieß der Stilwechsel andernorts auf Kritik.

Was gibt es auf „Idols Pt. II“ zu hören?

Neben der Lead-Single „Suburban Requiem“, zu der Yungblud in seinem Instagram-Post bereits einen kurzen Teaser zeigte, enthält der zweite Teil sechs weitere neue Songs. Besonders im Fokus steht dabei „Zombie“ – ein Kollaborations-Track mit den Smashing Pumpkins, der bereits als eigenständige Single veröffentlicht wurde und schon vor dem Album-Drop für Aufmerksamkeit sorgte. Hier reinhören:

Vinyl, CD und ausverkaufte Arenen

Das vollständige Album – „Idols Pt. I“ und „Pt. II“ zusammen – erscheint außerdem als Vinyl und CD in einem neu gestalteten Cover. Parallel dazu startet Yungblud im April 2026 eine Arena-Tour durch das Vereinigte Königreich, die bereits vollständig ausverkauft ist. Für den Sommer 2026 sind zudem mehrere Festivalauftritte in Deutschland bestätigt.

