Liam Gallagher stichelt: Yungblud hält den Bond-Song auf

Warum Yungblud angeblich noch an einem Triangel-Solo arbeiten müsse und was Noel Gallagher und Bond damit zu tun haben.

Liam Gallagher ist neben seiner Musik mit der Band Oasis auch für seine humoristischen Kommentare auf der Plattform X bekannt. Immer wieder kommentiert er das Geschehen in der Musikbranche auf bissige Weise.

Nun erlaubte er sich auch einen Kommentar zum Rock-Musiker Yungblud und zu Gerüchten über den neuen Song für den nächsten Ableger der James-Bond-Reihe.

Noel Gallagher bringt Yungblud was bei?

In den vergangenen Monaten hielten sich bereits Gerüchte, dass Oasis ganz oben auf der Wunschliste für des Filmproduktionsstudios Amazon MGM steht. Noel Gallagher kommentierte diese sogar in der Sendung „Talksports“: „Diese James-Bond-Sache? Was, Oasis? Nein.“ Er gab aber auch an, dass er generell großes Interesse habe, die 007-Titelmelodie beizusteuern: „Sollte Oasis das tun? Auf jeden Fall! Natürlich. Es wäre mir eine große Ehre, und ich denke, solche Dinge sollten von Briten und nicht von Amerikanern gemacht werden.“

Ein ebensolches Interesse scheint auch beim Rock-Künstler Yungblud zu bestehen. Dieser gab kürzlich bei „Kerrang“ ein Interview, in dem er sein Interesse an einem James-Bond-Song unmissverständlich zum Ausdruck brachte: „Das würde ich verdammt gerne machen. Für jeden britischen Künstler ist ein Bond-Song das große Ziel und steht auf einer Stufe mit einem Headliner-Auftritt beim Glastonbury Festival.“ Zudem erwähnte er die beiden Oasis-Brüder und seinen Wunsch, mit ihnen zusammenzuarbeiten: „Ich wäre bereit für eine Zusammenarbeit an einem Bond-Song, wenn Liam und Noel mich verdammt noch mal dabei haben wollten.“

Tatsächlich antwortete Liam Gallagher indirekt auf diese Aussagen von Yungblud. Ein Nutzer fragte auf X, wie es mit der Vertonung des nächsten 007-Abenteuers vorangehe. Daraufhin ließ sich der Sänger zu einem seiner bekannt weniger ernsthaften Kommentaren hinreißen und schrieb: „Es ist fertig, wir warten nur noch darauf, dass Yungblud mit seinem Triangel-Solo fertig wird.“

In der Folge setzte er noch einen drauf und brachte seinen Bruder Noel Gallagher ins Spiel. Auf die Frage einer Nutzerin, warum der Gitarrist wieder im Studio sei und wann sich der Sänger zu ihm gesellen würde, antwortete er bloß, dass Noel Gallagher Yungblud die Parts für das Triangel-Solo beibringe: „Er hat Yungblud die Parts für das Triangel-Solo beigebracht.“

Viel Ernsthaftigkeit steckt wohl nicht hinter diesen Aussagen, und dass es eine Kollaboration zwischen dem „Zombie“-Interpreten und der Britpop-Band geben wird, ist daher eher unwahrscheinlich. Festhalten lässt sich allerdings, dass Liam Gallagher humoristisch mal wieder in Höchstform ist.

Oasis liebäugeln schon länger mit Bond-Titelsong

Die Musiker von Oasis äußerten sich über die Jahre immer wieder über ihr Interesse an der Aufnahme eines Bond-Songs. Im Jahr 2008 gab Noel Gallagher etwa in einem Interview mit „NME“ an, er „habe bereits ein paar Bond-Tracks“ geschrieben, und sagte zudem: „Es ist schon ein bisschen lächerlich, dass der größte britische Agent aller Zeiten von einem Haufen verdammter Amerikaner vertont werden muss.“

Auch Liam Gallagher sagte im Jahr 2019, er habe einen Song für die 007-Reihe aufgenommen. In Richtung der Bond-Produzent:innen fügte er hinzu: „Ruft uns an, warum nicht.“

Über das aktuelle Bond-Projekt, an dem Denis Villeneuve als Regisseur arbeitet, ist derzeit noch nicht viel bekannt. Weder ist klar, wer den Film vertonen wird, noch wer in den Hauptrollen zu sehen sein wird.