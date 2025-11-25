Zach Bryan trotz Shitstorm auf Tour: Berlin-Show im Mai 2026

Nach massiver Kritik wegen Anti-ICE-Lyrics schlägt Zach Bryan zurück: 35 Shows weltweit, darunter Berlin. Was hinter der Kontroverse steckt und wann Tickets erhältlich sind.

Zach Bryan war erst kürzlich wegen einer Songzeile eines bisher noch unveröffentlichten Tracks in eine politische Debatte in den USA verwickelt worden. In 2026 geht er auf Welttournee und kommt dabei im Mai für eine Show nach Berlin.

Welttournee trotz massiver Kritik

Der Country-Star kündigte eine weltweite Tour an, nachdem er zuvor in MAGA-Kreisen in Ungnade gefallen war – wegen mutmaßlicher Anti-ICE-Lyrics.

Auf seiner anstehenden Tour wird er 35 Orte einen Besuch abstatten, darunter auch die Berliner Waldbühne. Die musikalische Reise startet im März 2026 in St. Louis, Missouri und endet im Oktober des gleichen Jahres in Alabama. Mit auf Tour sind unter anderem die Voracts Kings Of Leon, Ben Howard und Dijon.

Hier alle Termine der Tour nachlesen:

Songsnippet brachte MAGA-Anhänger:innen zum Kochen

Die unter Kritik stehenden Zeilen stammen von einem Snippet eines unreleasten Songs, den der Künstler im Oktober auf Instagram mit seinen fünf Millionen Follower:innen teilte. In der zu hörenden Strophe scheint der 29-Jährige über eine ICE-Razzia zu singen: „I heard the cops came / Cocky motherfuckers, ain’t they / And ICE is gonna come bust down your door / Try to build a house no one builds no more / But I got a telephone / Kids are all scared and all alone“. Die Zeilen stießen bei konservativen Fans sowie bei republikanischen Regierungsmitgliedern sauer auf.

Hier in Songsnippet reinhören:

Bryan ordnete Lyrics nach verbalen Angriffen auf Social Media ein

In einer damaligen Instagram-Story hielt der Artist eine ausführliche Erklärung der Zeilen parat. Darin hieß es unter anderem: Er habe den Song schon vor Monaten geschrieben. Der Song handle vor allem davon, wie sehr er sein Land und die Menschen darin liebe.