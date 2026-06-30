Zara Larsson: Ihr Trick für ein heimliches Nickerchen

„Ich muss ans Telefon“ – mit dieser Ausrede verschwindet Zara Larsson aufs Klo, um heimlich ein Nickerchen zu machen. Fans feiern sie dafür.

Zara Larsson ist bekannt für ihre bodenständige, authentische Art, mit der sich ihre Fans identifizieren können. Während sie auf der Bühne perfekt gestylt und makellos aussieht, gibt sie sich in Interviews immer wieder nahbar und offenbart all ihre schrulligen Eigenheiten. In einem Gespräch mit dem Radiosender „Capital“ gab sie eine lustige Angewohnheit zu und verriet, an welchen sonderbaren Orten sie bereits ein Nickerchen eingelegt hat – und welche Lüge sie dafür erzählt hat.

Zara Larsson, die Königin der Powernaps

Auf die Frage, was der verrückteste Platz sei, an dem sie je eingeschlafen sei, hatte die Künstlerin eine lustige Geschichte parat. Ihre Fans bescheinigen der „Midnight Sun“-Sängerin, eine professionelle Schläferin zu sein. Einige Fotos und Videos der Schwedin verbreiteten sich online, auf denen Larsson dösend zu sehen ist: Egal ob auf einer schwimmenden Luftmatratze zusammengerollt oder sitzend auf einem Stuhl im Restaurant – sie kann sich überall ihren Schönheitsschlaf beschaffen.

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„Ich muss einen Anruf annehmen, ich bin in 15 Minuten zurück“

Im engen Tour-Zeitplan ist guter Schlaf unersetzbar. Zum Glück hat die 28-Jährige einen Trick, durchwachte Stunden mit einem Powernap wieder aufzuholen. Sie habe ihrem Team einfach eine Lüge aufgetischt: „Leute, ich muss einen Anruf annehmen, ich bin in 15 Minuten zurück.“ Dann sei sie aufs Klo verschwunden – und habe dort geschlafen.

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Larsson lachte über die ungläubige Reaktion des Journalisten: „Ja, das habe ich gemacht.“ Danach ist die Künstlerin gut ausgeruht zu ihrem durchgetakteten Tag zurückgekehrt.

„Mein Spirit Animal“

Ihre Anhänger:innen fühlen mit dem müden Superstar mit und feiern sie für ihr ungeniertes Verhalten. „Mein Spirit Animal“, schreiben Fans unter das Video des Radiosenders auf TikTok. Viele haben schon Ähnliches getan, um überfälligen Schlaf zu bekommen: „Ich mache das auf der Arbeit. Das ist ein Power Nap“, „Ich habe das schon so oft gemacht“.

Andere wollen sich die schlaue Ausrede für ein Nickerchen zwischendurch merken: „‘Ich muss ans Telefon gehen’. Okay, notiert für die Arbeit.“ Die Reaktionen zeigen vor allem: Menschen fühlen sich von Zara Larssons Geschichte gesehen. Sie genießen es, dass auch Promis alltägliche Probleme haben – und ebenfalls zu schamlosen Hilfsmitteln greifen.