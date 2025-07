Zhang Yiyang ist tot: Star wurde nach Mord eines Teenagers hingerichtet

Video: In China ist ein Mann fast in Plastikflaschen ertrunken

Bereits Ende 2024 soll der Schauspieler und Sänger in China hingerichtet worden sein. Die Öffentlichkeit erfährt es erst jetzt.

Der chinesische Schauspieler und Sänger Zhang Yiyang wurde in China wegen eines Gewaltverbrechens hingerichtet. Laut einem Bericht der „Economic Times“ erfolgte die Exekution durch ein Erschießungskommando. Sie wurde bereits am 18. Dezember 2024 vollstreckt, die Nachricht wurde jedoch erst im Juli 2025 bekannt gemacht. Hier mehr zu den Hintergründen.

Zhang Yiyang: Verurteilung wegen Mordes

Der 34-jährige Zhang Yiyang wurde wegen vorsätzlichen Mordes an seiner 16-jährigen Ex-Freundin verurteilt. Laut Gerichtsurteil hatte er das Mädchen am 26. Februar 2022 unter einem Vorwand in einen abgelegenen Wald gelockt. Als sie die Beziehung beenden wollte, stach er mehrfach mit einem Klappmesser auf sie ein.

Anschließend versuchte Zhang, den Tatort wie einen Suizid aussehen zu lassen. Er floh und unternahm später einen gescheiterten Suizidversuch in einem Hotel. Laut Gericht und „Economic Times“ hatte er seine Freundin monatelang psychisch unter Druck gesetzt, sie emotional manipuliert und mit Suizid gedroht, um die Beziehung aufrechtzuerhalten.

Seine Berufungen bei zwei Gerichten wurden abgelehnt. Die Exekution durch ein Erschießungskommando soll bereits vor etwa 13 Monaten erfolgt sein. Damit war er angeblich der erste prominente Künstler, der in China hingerichtet wurde.

Reaktionen in sozialen Medien

Die Nachricht über Zhang Yiyang Tat – die zeitgleich mit der offiziellen Bekanntgabe der Hinrichtung veröffentlicht wurde – löste in den chinesischen sozialen Netzwerken große Empörung aus. Viele kritisieren, dass Zhangs Filme und Musik weiterhin auf zahlreichen Plattformen verfügbar seien. Wie die „Economic Times“ berichtet, fordern viele, den Star auf eine sogenannte Schwarze Liste zu setzen – ein Verzeichnis in China, das bestimmte Personen aus den Medien ausschließt.

Wer war Zhang Yiyang?

Zhang Yiyangs Karriere begann mit der Teilnahme an der Reality-Show „Happy to Move“. Anschließend veröffentlichte er Musik und spielte in Low-Budget-Filmen mit. Noch im März feierte sein Film „The Sound of Music“ Premiere.