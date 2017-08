Zombies und Klunker: Taylor Swift legt Video zur neuen Single „Look What You Made Me Do“ nach

Über 8 Millionen Spotify-Streams am ersten Tag, über 41 Millionen Views auf YouTube nach drei Tagen: Dass Taylor Swift mit ihrer neuen, am Freitag veröffentlichten Single „Look What You Made Me Do“ sämtliche bisher bekannten Streamingrekorde brechen würde, war auch ungehört abzusehen. Ihr am Sonntag hinterher geschobenes Video zum Song macht sich auf, diese schier unglaublichen Zahlen zu toppen: Der Clip hat kein 24 Stunden später bereits 17 Millionen Views auf YouTube. Schließlich gibt es darin auch was zu sehen.

In ihrem neuen Video zeigt sich Superstar Taylor Swift nicht nur mit Klunkern in der Badewanne und damit von ihrer schönen Seite, sondern auch als untote Leichengräberin auf dem Friedhof und damit von ihrer nicht so schönen Seite. Mit Szenen wie diesen nimmt Taytay ganz offensichtlich Bezug zu ihrer eigenen Ansage im Song: „I’m sorry, the old Taylor can’t come to the phone right now. Why? Oh! ‘Cause she’s dead!“ Mit dem wiederum wollte sie wohl den Kritikern ihres neuen Sounds im Vorfeld den Wind aus den Segeln nehmen, entsprechend selbstbewusst inszeniert sie sich im Clip in einer Szene auch als von Schlangen umgegebene Königin.

Taylor Swifts sechstes Studioalbum REPUTATION soll am 10. November 2017 erscheinen.