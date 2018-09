Zum 10-jährigen Jubiläum erscheint der „Breaking Bad“-Soundtrack als Vinyl-Boxset

Auch interessant 10 Jahre „Breaking Bad“: Shakespeare auf Meth Vor mittlerweile zehn Jahren ging mit „Breaking Bad“ eine der wohl besten Serien aller Zeiten erstmals auf Sendung. 2013 endete die von Vince Gilligan für AMC geschriebene Produktion nach fünf Staffeln – und wer sich heute noch gerne an die Drogeneskapaden von Walter White, Jesse Pinkman und Co. zurücksehnt, hat neben wiederholtem Bingewatching zwei weitere Möglichkeiten: 1. „Better Call Saul“ ansehen, das Spin-off, in dem es um die Vorgeschichte des Anwalts Saul Goodman geht und in dem immerhin „alte Bekannte“ wie Mike Ehrmanntraut und Gustavo Fring auftreten. 2. Soundtrack hören!

Zum 10-jährigen Jubiläum von „Breaking Bad" erscheint am 30. November der 'Breaking Bad Original Soundtrack' auf Vinyl. Der umfasst fünf "Albuquerque crystal"-10-Inch-LPs. Jede Staffel kriegt darin ihre eigene Hülle verpasst, das Ganze ist auf 5000 Kopien limitiert. Neben Musik von u.a. The Walkmen, Calexico, Badfinger, Fever Ray, Rodrigo y Gabriela, Knife Party, und The Oh Sees sollen darauf Dialoge der Hauptfiguren zu hören sein. Dazu kommen exklusive Poster, Bilder und Liner Notes.

Ihr habt vergessen, wie „Breaking Bad“ endete? Vielleicht erinnert Euch der folgende Song daran: „Baby Blue“ von Badfinger untermalte die finale Szene der fünften Staffel.

https://www.youtube.com/watch?v=R95f7VwXqIw Video can’t be loaded: Badfinger – Baby Blue (Breaking Bad Soundtrack) (HQ) 1080p (https://www.youtube.com/watch?v=R95f7VwXqIw)

Die Tracklist des neuen „Breaking Bad“-Soundtracks auf Vinyl:

Side A

Dave Porter – “Breaking Bad Main Title Theme” (Extended)

Rodrigo y Gabriela – “Tamacun”

Working For a Nuclear Free City – “Dead Fingers Talking”

Glen Phillips – “The Hole”

WALT JR. – BAND AIDS (dialogue)

Darondo – “Didn’t I”

Side B

Mick Harvey – “Out Of Time Man”

The In Crowd – “Mango Walk”

Ticklah – “Nine Years”

Fujiya & Miyagi – “Uh”

SKINNY PETE – SPELLING (dialogue)

The Silver Seas – “Catch Yer Own Train”

Side C

The Walkmen – “Red Moon”

MARIE SCHRADER – SUPERMARKET (dialogue)

The Be Good Tanyas – “Waiting Around To Die”

Los Cuates de Sinaloa – “Negro Y Azul: The Ballad Of Heisenberg”

Calexico – “Banderilla”

Side D

Far East Movement – “Holla Hey”

The Black Seeds – “One By One”

Blue Mink – “Good Morning Freedom”

WALTER WHITE – PLANS (dialogue)

Yellowman – “Zungguzungguguzungguzeng”

Side E

GUSTAVO FRING – $3 MILLION (dialogue)

Chuy Flores – “Pollos Hermanos Veneno”

Los Zafiros – “He Venido”

Vince Guaraldi & Bola Sete – “Ginza Samba”

Teddybears feat. Eve – “Rocket Scientist”

Side F

Prince Fatty – “Shimmy Shimmy Ya”

Son of Dave – “Shake A Bone”

The Association – “Windy”

SAUL GOODMAN – PRICING (dialogue)

Quartetto Cetra – “Crapa Pelada”

America – “A Horse With No Name”

Side G

Alexander – “Truth”

Ana Tijoux – “1977”

SKYLER WHITE – QUICKEN (dialogue)

Bang Data – “Bang Data”

Fever Ray – “If I Had a Heart”

Side H

JESSE PINKMAN – HOSPITAL (dialogue)

Apparat – “Goodbye”

Thee Oh Sees – “Tidal Wave”

SAUL GOODMAN – SLOPPY SECONDS (dialogue)

Taalbi Brothers – “Freestyle”

Side I

Whitey – “Stay On The Outside”

MIKE EHRMANTRAUT – JESSE JAMES (dialogue)

The Peddlers – “On A Clear Day You Can See Forever”

Knife Party – “Bonfire”

Side J

Tommy James & The Shondells – “Crystal Blue Persuasion”

The Limeliters – “Take My True Love By The Hand”

HANK SCHRADER – ASAC SCHRADER (dialogue)

Marty Robbins – “El Paso”

Badfinger – “Baby Blue”