Die Website Rotten Tomatoes hat gewählt: Der beste Film mag überraschen, die Serie vielleicht weniger.

Die Kritiker-Website Rotten Tomatoes hat den besten Film und die beste Serie der letzten 25 Jahre gekürt. In der Kategorie Film ist „Mad Max: Fury Road“ der glückliche Gewinner, der selbst ohne Special-Effects noch fantastisch aussieht. Bei den Serien setzte sich „Breaking Bad“ gegen die Konkurrenz durch. Die Auswahl wurde nach einer Umfrage unter anerkannten Kritiker:innen getroffen.

„Mad Max: Fury Road“ vor „Parasite“ und „Mullholland Drive“

George Millers Action-Spektakel von 2015 brauste einigen starken Verfolgern davon. „Fury Road“, der vierte Teil in der Mad-Max-Saga, ließ Mitbewerber wie die vierfach mit dem Oscar ausgezeichnete Satire „Parasite“ (Regie: Bong Joon-Ho) sowie „Mullholland Drive“ von Kultregisseur David Lynch hinter sich. Auf Platz vier folgt Christopher Nolans „The Dark Knight“. Die Top Fünf wird schließlich von „A Portrait of a Lady on Fire“ (Regie: Céline Sciamma) komplettiert.

„Spirited Away“ von Hayao Miyazaki ist auf Platz sieben der erste und einzige Vertreter der Animationsfilme. Quentin Tarantino landete mit „Inglourious Basterds“ auf Platz 21. Der jüngste Film auf der Liste ist „Everything Everywhere All At Once“ des Regie-Duos Daniel Kwan und Daniel Scheinert auf Platz 15, der bei den Oscars 2023 abgeräumt hatte. Mit „Lord of the Rings: The Fellowship of the Rings“ schaffte es überraschend nur ein Film aus Peter Jackons „Herr der Ringe“-Trilogie in die Liste der besten 25 Filme.

Walter White dominiert die Serien

Der glückliche Gewinner unter den Serien ist „Breaking Bad“. Das Crime-Epos mit Bryan Cranston als Walter White zementiert damit seinen Kultstatus unter Serien-Fans. Kriminell wurde es auch auf Platz zwei, den „The Sopranos“ inne hat. „The Wire“ schaffte es auf den dritten Platz. Das 60er-Jahre-Drama „Mad Men“ nahm den vierten Platz ein, während „Succession“ als Newcomer Platz fünf eroberte.

Die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ errang Platz sieben, während das „Breaking Bad“-Spin-off „Better Call Saul“ auf der 13 landete. Netflix‘ „Bojack Horseman“ ist die einzige Animationsserie in den Top 25. Eine weitere Netflix-Produktion ist „Stranger Things“ auf dem 17. Platz. Die Mini-Serie „Chernobyl“ liegt in der Liste auf dem 25. Platz.