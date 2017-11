Zum 10-jährigen Jubiläum: Justin Vernon führt Bon Ivers „FOR EMMA, FOREVER AGO“ in voller Länge auf

Der Kultstatus, den Justin Vernon seit Jahren weit über Indie- und Folkkreise hinaus genießt, ist nicht zu kleinen Teilen auf sein Debüt FOR EMMA, FOREVER AGO zurückzuführen. Dessen Legende besagte, dass ein verlassener Vernon sich mit Liebeskummer und ein paar Instrumenten in einer Waldhütte in Wisconsin zurückzog und Monate später mit derart fragilen Kleinoden wie „Skinny Love“, „Flume“ und „Re: Stacks“ wiederkehrte, dass man so sprachlos dastand wie mutmaßlich der Protagonist am Anfang seiner Reise selbst. „Ein Schmerz, wie ihn lange niemand eingefangen hatte. Das Brüchige, der traurige Zorn des Alleingelassenen, in diesem Fall: das Glück des Zuhörers“, umschrieb ME-Autor Daniel-C. Schmidt die Stärke dieser Platte, die es aus unter anderem eben diesem Grund immerhin auf Platz 20 unserer 50 besten Platten des neuen Jahrtausends geschafft hatte.

FOR EMMA, FOREVER AGO erschien im Juli 2007 in Eigenregie, im Februar 20o8 brachte Jagjaguwar das Album weltweit heraus. Exakt zehn Jahre später, im Februar 2018, nimmt Justin Vernon dieses Jubiläum zum Anlass, die Platte zu feiern, der er so viel zu verdanken hat: Am 17. Februar 2018 wird der Songwriter das Album im BMO Harris Bradley Center in Milwaukee, Wisconsin in voller Länge aufführen. Einmalig und nur dort, sonst wäre es ja nichts Außergewöhnliches mehr. Am 3. November 2017 beginnt der öffentliche Vorverkauf.

Da der Großteil seiner Fans schon aus geografischen Gründen nicht wird vor Ort sein können, hat Vernon auch eine limitierte Reissue-Edition angekündigt: Am 16. Februar 2018 erscheint FOR EMMA, FOREVER AGO erneut auf CD und LP, diesmal unter anderem mit neuem Artwork und einem ausführlichen Essay von Vernons langjährigem Vertrauten Trever Hagen. Eben jener Trever Hagen war es auch, der uns damals die Geschichte hinter Bon Ivers neuem Album 22, A MILLION erzählte.

Seht hier das neue Artwork von „FOR EMMA, FOREVER AGO“:

Hört hier „FOR EMMA, FOREVER AGO“ im Stream: