Zum Weltfrauentag: Herbert Grönemeyer dichtet „Männer“ um

Zum Weltfrauentag, der in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern als Feiertag begangen wird, hat Herbert Grönemeyer seinen Hit „Männer“ neu aufgenommen, um auch den Frauen dieser Welt die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie verdienen.

Herbert Grönemeyer singt über „Frauen“

Der Musiker hat dem Radiosender RBB 88.8 des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) hat eine Aufnahme des umgedichteten Songs zur Verfügung gestellt. Dort wurde er am Mittwochmorgen exklusiv gespielt. In dem musikalischen Gruß heißt es nun: „Frauen machen uns stark, Frauen sind wie Rückenwind. Frauen lachen lauthals, Frauen schenken dir ein Kind.“ Im Refrain heißt es weiterhin „habens schwer, nehmen’s leicht, doch statt „außen hart und innen ganz weich“ haben Frauen „vieles schon allein erreicht“. Auch zur Gender Pay Gap äußert sich Herbert Grönemeyer in seiner Frauentagsversion. „Frauen kaufen gern, Frauen krieg’n zu wenig Lohn“.

Der Text wurde von einem RBB-Mitarbeiter geschrieben und lautet wie folgt:

Die Hymne auf Frauen kann man hier hören.