Videopremiere: Hört und seht Zustras neuen Song „Back To Dark“ hier zuerst

Foto: Till Rimmele. All rights reserved.

Dreampop from space: Ariana Zustra ist ZUSTRA

ZUSTRA hat am Donnerstag ein neues Video veröffentlicht. Den Clip zum Song „Back To Dark“ könnt Ihr hier und jetzt auf musikexpress.de in der Premiere sehen:

ZUSTRA, das ist der Künstlerinnen- und Nachname der kroatisch-deutschen Electro-/Dreampop-Songwriterin Ariana Zustra. Die Musikerin ist auch Journalistin und schreibt unter anderem für die Kolleg*innen vom Rolling Stone und für den Musikexpress. Dass wir deshalb aber nicht die einzigen sind, die ZUSTRAs Musik empfehlen, beweist ein Blick auf andere Pressestimmen: Das Berliner Stadtmagazin „tip“ etwa wählte ZUSTRA im Januar zu einer der wichtigsten Newcomerinnen 2021. Ihre Musik wurde auf BBC Radio 6 gespielt, Blogs vergleichen ihre Stimme mit der von PJ Harvey.

Ariana Zustra selbst sagt über ihren neuen Song: „In ‘Back to Dark’ geht es um eine Abwägung zwischen Realität und Traum und die Frage, was eigentlich die verhängnisvollere Illusion ist: Das Folgen einer Fantasie oder der Glaube an die eigene Vernunft.”

Ihr Debütalbum THE DREAM OF REASON soll im Herbst 2021 erscheinen.

Im November 2020 veröffentlichte ZUSTRA bereits die Titelsingle „The Dream Of Reason“: