Alles wird gut: Die Kelly Family bringt 2017 ein neues Album heraus

Wir haben es geahnt, die Welt hat es bitter nötig: The Kelly Family wird 2017 tatsächlich ein neues Album herausbringen. Diese Ankündigung folgt rund zwei Monate nach der ersten frohen Botschaft, dass sich Angelo, Joey und Co. 2017 für mehrere Live-Konzerte zusammenraufen würden und bedeutet nicht weniger als Aussicht auf ein kleines bisschen Frieden in einer Welt, die nicht mehr die ist, die wir Kinder der Neunziger kennen und schätzen.

Auf Facebook offenbarte die Kelly Family ihre Pläne mit einem unscharfen Studio-Selfie und den Worten: „Hallo ihr Lieben, wir sind nach so vielen Jahren endlich wieder zusammen im Studio und nehmen gemeinsam ein Neues Album auf. Als die drei für Mai geplanten Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle so schnell ausverkauft waren, hat uns das ganz schön umgehauen. Wir haben erst dadurch wirklich begriffen, wie wichtig es für so viele Menschen ist, dass wir wieder zusammen Musik machen. Jetzt sind wir im Studio und tun genau das.“

Balsam für die Seele: Das neue Album der Kelly Family wird „WE GOT LOVE“ heißen

Schon der Titel verspricht Balsam für die Seele: WE GOT LOVE heißt ihr 30. Studioalbum und erscheint bereits am 17. März 2017. Da trübt die Tatsache, dass überwiegend alte Hits und nur drei neue Songs neu aufgenommen werden, die Vorfreude ähnlich marginal wie die Personalflaute, dass Paddy und Maite Kelly weiterhin nicht dabei sein werden. Schließlich geht es um Größeres, wie Angelo Kelly schon damals in der NDR Talkshow zu erklären wusste, als er die Live-Reunion bekanntgab: Er könne mittlerweile verstehen, dass die alten Fans sich oft weniger für die Solokarrieren seiner Geschwister interessierten und lieber ständig nach einer Reunion der Kelly Family fragten. Sie wären damals nun mal von ihrer Stadionstraßenmusik berührt worden und wollten dieses Gefühl zurück. Menschen bräuchten so etwas. Erinnerung, Nostalgie, Wohligkeit.

Was Ihr sonst noch über das „Comeback des Jahres“ wissen oder nicht wissen müsst? Das hier: