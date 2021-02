Gabriel Kelly: Nachkömmling der Kelly Family macht jetzt düsteren Rap

Gabriel Kelly, Sohn von Angelo Kelly, hat heute (26. Februar) seine erste Single „Sucht“ veröffentlicht – und die ist deutlich düsterer als die rumpelig-fröhliche Musik der Kelly Family, in dereen Umfeld der 19-Jährige aufwuchs. Die Single erschien inklusive Musikvideo, für welches er sich kurzerhand seine Haare abrasieren ließ. Dazu ermutigt hat ihn seine 18-Jährige Schwester Helen Kelly, die gleiches schon vor Wochen tat. Von ihr bekommt Gabriel Kelly auch im Refrain seiner ersten Single gesanglichen Support.

Wie er seinen Weg zum Deutsch-Rap fand, erklärte Gabriel Kelly kürzlich in einem Interview mit der BILD. Kelly erzählte darin: „Rap hat mich von klein auf geprägt. Ich habe bereits in meiner Grundschulzeit Eminem, NAS, Sido und weitere Rapper gehört. Ich kann mich in diesem Genre am besten entfalten und frei heraus über das reden, was mich beschäftigt.“

Seht hier das Musikvideo zu „Sucht“:

Warum Gabriel Kelly sich ausgerechnet während des Videodrehs seine Haare abrasieren ließ, begründete er so: „In dem Song geht es um Abhängigkeit und was sie mit einem macht. Am Ende des Musikvideos wollte ich mich von all dem lösen und das sollten die nicht mehr vorhandenen Haare symbolisieren.“ Sonderlich schwer fiel ihm diese Entscheidung offenbar nicht: „Irgendwann wollte ich das eh mal ausprobieren. Es fühlt sich gut an und ist praktisch.“

Empfehlung der Redaktion Alles, was Ihr über das Comeback der Kelly Family 2017 wissen müsst

Support gibt es auch vom Papa

Nachdem nun seine erste Single erschien, dürften sich einige Fragen, was denn Vater Angelo Kelly von der musikalischen Neuorientierung seines Sohnes hält. Gegenüber der BILD sagte er: „Gabriel arbeitet schon seit über einem Jahr an seinem ersten Solo-Album. Meine Frau Kira und ich sind beide sehr stolz zu sehen, dass er sich endlich traut mit seiner ersten Single herauszugehen. Helen hilft ihm dabei fantastisch und der Rest der Familie schaut von der Seite zu und wir fiebern kräftig mit.“