Arcade Fire: Gerüchteküche um neues Album wird langsam warm

Wem der wahnsinnige – und natürlich von uns mitgetragene – Hype um Arcade Fires aktuelles und 2013 erschienenes Album REFLEKTOR noch immer in den Knochen steckt, der sollte sich so langsam aber sicher auf ein Jahr ohne Internet, Radio, Musikzeitschriften, TV und Spaziergänge einstellen: Die Anzeichen verdichten sich, dass Arcade Fire 2017 ihr nächstes Album veröffentlichen werden.

Bereits im Juni dieses Jahres berichtete Arcade Fires Sänger Will Butler, dass ihr neues Album im Frühjahr 2017 erscheinen könnte. Man arbeitete an neuen Songs, habe aber noch keinerlei Zeitplan. Die Platte würde „fertig sein, wenn sie fertig ist“, so Butler.

Nun, ein paar Monate später, scheinen zumindest die neuen Lieder weit gediehen zu sein. Einige davon spielten Arcade Fire nämlich Augenzeugenberichten zufolge bei einem Geheimkonzert in New Orleans. Smartphones und Kameras wurden beim Einlass konfisziert, Beweise gibt es somit keine. Die Show war als Warm-up-Show für Arcades Fires Auftritt beim Voodoo Music & Arts Experience Festival gedacht. Weshalb unter Fans Hoffnung aufkeimte, sie würden dort auch neue Songs spielen. Taten sie aber nicht. Dafür die hier:

Arcade Fire – Stream und Setlist ihres Konzerts beim Voodoo Music & Arts Experience Festival in New Orleans:

Ready to Start

The Suburbs

The Suburbs (Continued)

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Reflektor

Afterlife

We Exist

Normal Person

Keep the Car Running

Intervention

My Body Is a Cage

We Used to Wait

No Cars Go

Haïti

Neighborhood #1 (Tunnels)

Neighborhood #3 (Power Out)

Rebellion (Lies)

(with Ghostbusters Theme snippet)

Here Comes the Night Time

Wake Up

Zum Livestream von Arcade Fires Show geht es hier entlang.

Es gilt bis auf Weiteres also die mündliche Überlieferung von Gehörtem. Die Lokalpresse beschreibt die neuen Songs von Arcade Fire als „a storm of dynamic, danceable rock. The new music, driven by percussive-heavy beats with a flavor of disco, had a sharp focus on weighty topics.“

Wir bleiben dran. Vielleicht.