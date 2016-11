Jetzt ist es draußen: HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT, Metallicas erstes neues Album seit acht Jahren und ihr insgesamt zehntes, ist am 18. November erschienen. Ihr könnt die zwölf neuen Songs nun brav im Plattenladen kaufen – oder sie online im Stream hören. Dafür sorgten Metallica selbst, in dem sie wie zuletzt Bon Iver bis heute zu jedem ihrer neuen Songs ein Video veröffentlichten. Seht hier jedes einzelne davon:

https://www.youtube.com/watch?v=uhBHL3v4d3I Video can’t be loaded: Metallica: Hardwired (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=uhBHL3v4d3I)

https://www.youtube.com/watch?v=JFAcOnhcpGA Video can’t be loaded: Metallica: Atlas, Rise! (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=JFAcOnhcpGA)

https://www.youtube.com/watch?v=QlF4rhAbwyc Video can’t be loaded: Metallica: Now That We’re Dead (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=QlF4rhAbwyc)

https://www.youtube.com/watch?v=1iprubvCfdM Video can’t be loaded: Metallica: Moth Into Flame (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=1iprubvCfdM)

https://www.youtube.com/watch?v=yqIQvE5R1tU Video can’t be loaded: Metallica: Dream No More (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=yqIQvE5R1tU)

https://www.youtube.com/watch?v=WbxH5S9_A3M Video can’t be loaded: Metallica: Halo On Fire (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=WbxH5S9_A3M)

https://www.youtube.com/watch?v=ZChXK2rdr9M Video can’t be loaded: Metallica: Confusion (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=ZChXK2rdr9M)

https://www.youtube.com/watch?v=tUVr2xnGIEo Video can’t be loaded: Metallica: ManUNkind (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=tUVr2xnGIEo)

https://www.youtube.com/watch?v=FpF8Wa2yQH0 Video can’t be loaded: Metallica: Here Comes Revenge (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=FpF8Wa2yQH0)

https://www.youtube.com/watch?v=IkVG-qXRgfo Video can’t be loaded: Metallica: Am I Savage? (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=IkVG-qXRgfo)

https://www.youtube.com/watch?v=2Mkq6GFLIsk Video can’t be loaded: Metallica: Murder One (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=2Mkq6GFLIsk)

https://www.youtube.com/watch?v=m46Z0-HXySo Video can’t be loaded: Metallica: Spit Out the Bone (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=m46Z0-HXySo)

Dafür, dass man Metallicas neues Album nun im Stream hören kann, sorgen aber auch die einschlägigen Streamingdienste. Hört HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT von Metallica zum Beispiel bei Spotify:

In unserer Rezension über Metallicas neues Album schreibt ME-Autor Matthias Scherer: „HARDWIRED… ist eine Momentaufnahme der größten Metal-Band aller Zeiten, 35 Jahre nach ihrer Gründung: zufrieden aber nicht selbstzufrieden, routiniert aber mit einem Jucken in den Fingern.“

Ist Euch alles zu laut? Dann nehmt doch Vorlieb mit der „Enter Sandman“-Version, die Metallica mit Jimmy Fallon eingespielt haben:

https://www.youtube.com/watch?v=GXJifYl_byU Video can’t be loaded: Jimmy Fallon, Metallica & The Roots Sing „Enter Sandman“ (Classroom Instruments) (https://www.youtube.com/watch?v=GXJifYl_byU)

