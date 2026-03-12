Funko-Pop-Fehler: Metallica-Figur in „South Park“-Verpackung

Robert Trujillos Funko-Pop-Figur kam in einer „South Park“-Box an – ein kurioser Produktionsfehler, der Sammler:innen aufhorchen lässt.

Ein ungewöhnlicher Merchandise-Fehler sorgt derzeit unter Metallica-Fans für Verwirrung – und möglicherweise für ein zukünftiges Sammlerstück.

Mehrere Käufer:innen der neuen Robert-Trujillo-Funko-Pop-Figur berichten, dass ihre Bestellung zwar die richtige Figur enthielt, jedoch in einer völlig falschen Verpackung ankam. Statt der erwarteten Metallica-Box steckte die Sammelfigur in einer Verpackung mit Motiven der „South Park“-Figur Jimmy Valmer. Die kuriosen Fehlverpackungen tauchten zunächst in Fanforen und sozialen Netzwerken auf, wo Fans Fotos der ungewöhnlichen Kombination teilten.

Teil der „72 Seasons“-Merchandise-Reihe

Die etwa zehn Zentimeter großen Vinylfiguren gehören zur Funko „Pop! Rocks“-Reihe und sind Teil der Merchandising-Produkte rund um Metallicas „72 Seasons“-Ära. Normalerweise liefert der Hersteller sie in einer Fensterbox mit bandbezogenem Artwork aus. Bei einigen Exemplaren scheint jedoch ein Produktions- oder Logistikfehler unterlaufen zu sein.

Laut Berichten von Fans, die ihre Erfahrungen online teilten, fiel der Fehler häufig erst beim Öffnen der Versandverpackung auf. Ein Käufer in einer Metallica-Facebook-Gruppe erklärte, er sei zunächst von einem Scherz ausgegangen, als er die Figur in der „South Park“-Box entdeckte. Amazon habe ihm schließlich erlaubt, die falsch verpackte Version zu behalten und gleichzeitig eine korrekt verpackte Ersatzfigur zu erhalten. Andere Fans berichteten hingegen, dass ihre Bestellung regulär ankam oder ihre Jimmy-Valmer-Figur sich in einer Robert-Trujillo-Verpackung befand.

Wie es zu der ungewöhnlichen Kombination kam, ist derzeit unklar. Funko hat sich zum Zeitpunkt der Berichte noch nicht offiziell geäußert. Denkbar wäre ein einfacher Verpackungsfehler in der Produktionskette oder eine Vermischung von Komponenten während der Distribution. Online ist die Figur aktuell ab 15 Euro erhältlich; in welcher Verpackung sie tatsächlich ankommt, bleibt offen.

Wenn Fehler plötzlich wertvoll werden

Für Sammler:innen könnte der Vorfall eine andere Bedeutung gewinnen. In der Welt der Collectibles erzielen Fehlproduktionen nicht selten besonders hohe Preise. Gerade wenn nur eine kleine Anzahl fehlerhafter Exemplare existiert, kann ihr Wert mit der Zeit deutlich steigen. Falsch bedruckte Verpackungen, vertauschte Figuren oder limitierte Produktionsfehler haben in der Vergangenheit mehrfach Sammlerpreise in die Höhe getrieben.

Ob dies auch bei der Robert-Trujillo-Figur der Fall sein wird, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Sollte sich jedoch herausstellen, dass nur wenige dieser Fehlverpackungen im Umlauf sind, könnten sie langfristig zu einer kuriosen Rarität im Metallica-Merch-Kosmos werden.

Historische Fehler mit Kultfaktor

Solche Produktionsfehler sind im Popkultur-Merchandising keineswegs neu. Das US-Album „Yesterday and Today“ der Beatles sorgte 1966 für einen Skandal: Das Originalcover zeigte die Band in weißen Kitteln, umgeben von rohem Fleisch und abgetrennten Puppenteilen. Der Hersteller rief das Cover schnell zurück und ersetzte die meisten Exemplare. Originale mit dem „Butcher Cover“ sind heute extrem selten und gelten als eines der wertvollsten Beatles-Sammlerobjekte. Wie „Rolling Stone“ 2019 berichtete, ersteigerte ein Käufer John Lennons persönliches Exemplar des Covers – von Lennon, Paul McCartney und Ringo Starr signiert – für 234.000 US-Dollar, womit es seinerzeit die drittteuerste Vinyl auf dem Markt war.

Zudem unterlief den Produzent:innen einer offiziellen Spielzeugfigur zur „Wicked“-Filmversion mit Ariana Grande und Cynthia Erivo ein folgenreicher Fehler: Auf der Rückseite einiger Verpackungen druckten sie statt der offiziellen Film-URL eine falsche Adresse, die zu einer pornografischen Website führte. Mattel entschuldigte sich öffentlich und zog zahlreiche Produkte aus dem Verkehr. Einige der fehlerhaften Packungen tauchen heute noch auf Online-Marktplätzen auf – teils deutlich über dem ursprünglichen Preis.

Für viele Fans hat der Metallica-Produktionsfehler ohnehin bereits Kultstatus – schließlich bekommt man nicht jeden Tag eine Metallica-Figur im „South Park“-Look geliefert.