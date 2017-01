Adam Wiltzies Musik hatte schon immer etwas Soundtrackhaftes: Bereits mit seiner Hauptband Stars Of The Lid nahm er 1997 eine Suite mit dem Titel „Music For Twin Peaks Episode #30“ auf, seitdem steuerte er Musik zu diversen Dokus und Kurzfilmen bei. Das letzte Album von A Winged Victory For The Sullen, seinem Duo mit Dustin O’Halloran, war an die Performance eines Tanzkollektivs angelehnt.

Auf IRIS vertonen die beiden einen Thriller von Jalil Lespert. Wir hören vor allem Streicher, die um dasselbe, dramatische Thema kreisen. Nur selten schaffen es andere Geräusche an die Oberfläche: Mal meint man, quakende Frösche zu hören, an anderer Stelle klingt die Percussion wie eine gedämpfte Kanone. Mit einigen elektronischen Verzierungen wird daraus ein sehr meditatives Album, das auch ohne Film funktioniert.