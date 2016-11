The xx lassen wieder 55 Sekunden neue Musik hören

Wie es scheint, werden The xx uns ihre neue Musik vorerst nur häppchenweise präsentieren. Nachdem vergangene Woche ein namenloser 55-sekündiger Stream mit neuer Musik online ging, folgen eine Woche später erneut 55 Sekunden neue Musik. Die klingt so ähnlich wie in der Woche zuvor und ist bisher wenig aufschlussreich. Dieses Mal scheinen wir aber die Stimme von Oliver Sim zu hören.

Das Trio befindet sich derzeit im Studio und arbeitet an ihrem dritten Album, das wahrscheinlich 2017 erscheint. Eine kleine Tour im Herbst legen sie dann aber doch noch ein. Und zwar zieht es The xx in osteuropäische Länder und Japan, wo die Band nur sehr selten auftritt. Eventuell gibt es da bereits erste neue Songs zu hören.