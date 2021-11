10 Jahre „Easy“: CRO feiert Jubiläum seiner Hit-Single

Zehn Jahre ist es inzwischen her, als der Rapper CRO seine Single „Easy“ veröffentlichte und damit eine neue Ära im Deutschrap eröffnete. Zum 10. Jubiläum kündigte CRO nun eine Neuauflage der Single im Rahmen einer exklusiven EP an – und diese erscheint noch in diesem Jahr, am 3. Dezember. Neben einem Remaster des Originals befinden sich darauf auch drei weitere neue „Easy“-Versionen. Eine davon erscheint bereits am 26. November, auf welcher der Hamburger DJ und Producer Felix Jaehn mitwirkte.

Empfehlung der Redaktion Ein Panda auf Abwegen: Wie Cro von „Easy“ und RAOP zu TRIP fand

„‚Easy‘ war nicht nur meine erste Single, sondern immer auch so etwas wie ein Motto für mich“, so CRO über einen Song, der den Auftakt einer beeindruckenden und anhaltenden Musikkarriere darstellte. Es folgten unzählige weitere Hits, riesige Tourneen, 15 Gold- und 21 Platinplatten und ein wiederkehrendes Erscheinen in den deutschen Charts – so auch im vergangenen Sommer, mit seinem fünften Album TRIP, das wie schon alle Alben zuvor auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Album-Charts landete.

Empfehlung der Redaktion Cro gibt zu, einen Doppelgänger zur Echo-Verleihung geschickt zu haben

„Ich bin seit zehn Jahren am Start und fühle mich beim Musikmachen immer noch genau so frei, unbeschwert und entspannt wie damals. Mit dem Re-Release wollte ich den Fans etwas von diesem Feeling zurückgeben“, so der Rapper. Mit „Easy“ hielt sich Cro nach dem Release am 23. November 2011 in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 40 Wochen in den Charts. Das dazugehörige Musikvideo erzielte auf YouTube inzwischen 65 Millionen Klicks und zählt damit zu einem der meist gesehenen Deutschrap-Videos.