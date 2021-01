„2 Amerikas“: Die HipHop-Welt reagiert auf den Sturm auf das US-Kapitol

Foto: Getty Images, Win McNamee. All rights reserved.

Hier hat wohl jemand nicht richtig aufgepasst - Trump-Anhänger*innen stürmten das Kapitol in Washington.

Am 06. Januar 2021 stürmten gewalttätige Trump-Anhänger*innen das US-Kapitol in Washington. Bei den Unruhen kam es laut Medienberichten zu vier Toten. Mehrere Rapper, darunter 50 Cent, Meek Mill und 2 Chainz reagierten schockiert. Die Rede ist von „2 Amerikas“ – und auch Vergleiche zum Umgang der Polizei mit Black-Lives-Matter-Demonstrant*innen werden gezogen. Auch interessant Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol: So reagieren Prominente auf Twitter

Die Reaktionen der HipHop-Welt

50 Cent teilte in seinen sozialen Medien ein Foto der Militärgarde vor dem Kapitol während der Black-Lives-Matter-Proteste 2020 und schrieb: „Mehr muss ich dazu nicht sagen.“

Meek Mill postete ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie Pro-Trump-Demonstrant*innen die Barrieren vor dem Kapitol durchbrechen – und kommentierte: „2 Amerikas! Wären das wir, hätten sie uns niedergeschossen.“

Der Rapper Plies schrieb zu den Geschehnissen: „Ich bin froh, dass Amerika endlich sieht, wer die echten Gangster sind. Es sind dieselben Leute, die sich weigern dieses Land anders wahrzunehmen, als wie es ihnen selbst passt. Sie glauben, es sei ihr Land und niemandes sonst. Euer Verhalten ist nicht ‚patriotisch‘, es ist ‚privilegiert‘!“

2 Chainz postete Bilder von Trump-Unterstützer*innen im Kapitol. Die Bilderserie endet mit einem Foto der republikanischen Politikerin und Unternehmerin Kelly Loeffler, auf dem sie unter anderem mit dem Ex-KKK-Mitglied Chester Doles posiert.