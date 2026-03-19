Nina Chuba bei den „Pfefferkörnern“: Ein echter Full-Circle-Moment

Von der Pfefferkörner-Darstellerin zum Popstar: Nina Chuba singt die neue Titelmelodie der ARD-Kultserie – und der moderne Rap-Sound begeistert die Fans sofort.

Nina Chuba macht ihr Comeback bei den Pfefferkörnern. Die Sängerin, die 2022 ihren großen musikalischen Durchbruch mit dem Sommerhit „Wildberry Lillet“ feierte, war auch schon vor ihrer Gesangskarriere bekannt. Von 2008 bis 2010 spielte Nina Katrin Kaiser – so ihr bürgerlicher Name – die Rolle der Marie in der ARD-Kinderkrimiserie „Die Pfefferkörner“.

Die Serie, die in Hamburg spielt, ist eine der bekanntesten und langlebigsten deutschen Serien für ein junges Publikum. Seit 1999 wird sie vom NDR produziert, mit wechselnden Besetzungen. Die Handlungen drehen sich um eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die Kriminalfälle lösen – etwa Diebstahl, Sabotage oder Umweltdelikte.

Kult-Titelmelodie neu interpretiert

Besonders berühmt ist die eingängige Titelmelodie:

„Räuber und Gangster, Gauner und Verbrecher, wir sind da wo keiner sucht, wir schlagen die Ganoven in die Flucht“.

Genau diese durfte Nina Chuba nun für die 22. Staffel der Kultserie einsingen. Wie sie selbst sagt: „Ich freue mich sehr, im neuen Vorspann zu hören zu sein – ein echter Full-Circle-Moment für mich.“

In der neuen Melodie sind die Einflüsse der jungen Sängerin deutlich herauszuhören. Chuba gesteht: „Gemeinsam mit meinem Produzenten Flo August haben wir der legendären Titelmelodie einen modernen Touch verliehen, ohne ihren Kern zu verlieren.“ Die Melodie hat dabei deutlich an Rap-Sound gewonnen.

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Fans sind begeistert

Positiv fallen auch die Rückmeldungen zum neuen Song aus. Der offizielle Pfefferkörner-Instagram-Account kommentiert: „Wir sind OBSESSED, das Intro läuft hier in Dauerschleife. Danke.“ Viele Fans fordern zudem eine längere Version: „Ich liebe das Originalintro, aber das hier hat so einen krassen Vibe – bitte Vollversion auf Spotify!“

Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Melodie angepasst wurde. Der ursprüngliche Song – von Mario Schneider komponiert und von Valentin Meindörfer getextet – hat nun schon das fünfte Remake bekommen.

Serienstart und Ausblick

Die 22. Staffel der Kinderserie wird ab dem 21. März im Ersten ausgestrahlt. Die Folgen stehen ab dem 20. März in der Mediathek zur Verfügung.

Auch Nina Chuba ist großer Fan der Show und freut sich auf die neue Staffel: „Die Serie nimmt junge Figuren ernst und erzählt spannende Geschichten über Freundschaft und Mut. Ich finde es schön, dass die Pfefferkörner durch ihre lange Geschichte generationsübergreifend wirken.“

Wer Nina Chuba nicht nur im Pfefferkörner-Intro hören möchte, muss ebenfalls nicht bangen. Die Sängerin geht dieses Jahr wieder auf Tour: Ab Juni ist sie unterwegs und bespielt viele deutsche und österreichische Städte.