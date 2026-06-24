39 Grad auf der Fusion: Diese Hitze-Tipps können euch das Festival retten

Bis zu 39 Grad, kaum Schatten, volles Programm: Mit den richtigen Fusion-Festival-Hitze-Tipps bleibt ihr gesund, kühl und habt trotzdem eine gute Zeit.

Die Fusion ist bereit zum Abflug: Der 24. Juni ist der erste Anreisetag des Festivals auf dem ehemaligen Militärflugplatz. Seit 7 Uhr sind die Campingplätze geöffnet und teils schon mehr als gut gefüllt.

Das Festivalwochenende lockt wie immer mit quasi-geheimnisvollem Line-Up, Workshops und Kunstinstallationen – und in diesem Jahr vor allem mit ganz viel Hitze. Die wärmsten Tage erwarten die Besucher:innen am Wochenende: Am Samstag, den 27. Juni, können es im mecklenburgisch-vorpommerschen Lärz bis zu 38 Grad werden. Am Sonntag wird es wohl sogar noch ein Grad heißer.

Auch nachts bleiben die Temperaturen bei rund 20 Grad – von Sonntag auf Montag sogar bei 23 Grad. Am Montag kühlt es dann wieder ein klein wenig ab, auf 28 Grad. Hier einige Tipps, wie das Festivalerlebnis erträglicher gestaltet werden kann.

Wasser, Wasser, Wasser

Okay, dieser hier ist wohl offensichtlich: wirklich ausreichend trinken! Nichts ist gefährlicher für den Kreislauf als Dehydration bei fast vierzig Grad. In Fusion-Foren raten sich Festivalgänger:innen gegenseitig, möglichst viel eigenes Wasser mitzunehmen. Am besten das Gepäck rein und dann das ganze Auto mit Flaschen und Kanistern auffüllen. So werden Auffüllstationen und Getränkestände entlastet. Auf der Fusion kann – anders als bei herkömmlichen Konzerten – jede:r eigene Getränke mitbringen.

Für leere Kanister und Flaschen gibt es am Showertower sowie an weiteren Stellen kostenloses Leitungswasser zum Auffüllen. Außerdem gibt es an den großen Bühnen und Tanzflächen Wasserbars mit gratis Trinkwasser.

Bedachter Konsum

Auf der Fête de la Musique in Frankreich gab es wegen der Rekordtemperaturen am 21. Juni ein Alkoholverbot. Denn ein Bier knallt bei UV-Index 7 schon deutlich mehr rein, als man erwartet. Auch wenn es bei der Fusion wohl keine Verbote geben wird, ist es trotzdem ratsam, den eigenen Konsum an die Temperaturen anzupassen und es ruhig angehen zu lassen.

Campen

Wer schon einmal im Sommer gecampt hat, weiß: Ein Zelt wird in der Sonne schnell zur Sauna, doch unter freiem Himmel warten die Mücken. Da der erste Anreisetag bereits Mittwoch ist, sind die Chancen auf kühle Schattenplätze für später Anreisende eher gering. Ein eigener Pavillon als Schattenspender für tagsüber kann daher sehr hilfreich sein, damit man zum Ausruhen nicht ins aufgeheizte Zelt flüchten muss.

Ansonsten gilt: mit allem aushelfen, was geht – nasse Handtücher, Handventilatoren, alles mitnehmen, was Abkühlung bringt.

Abkühlungsmöglichkeiten

Kalte Duschen gibt es am Showertower neben dem Theater und am Bachstelzenwald. Warmes Wasser – wer braucht das schon – gibt es am Waschsalon hinter dem Luftschloss, in der Oase am Campingplatz C4 und vor dem Workshophangar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Tipps zum Entspannen und Runterkühlen geben User:innen im Fusion-Online-Forum: Mit dem Shuttlebus oder dem Fahrrad zur Badestelle an der Müritz fahren. In und um Rechlin gibt es drei Badestellen, die man in 10 bis 25 Minuten mit dem Fahrrad erreichen kann. Wer es noch näher möchte und sich nicht vor nackter Haut geniert: Zwischen Flugplatz und Kanal gibt es einen kleinen FKK-Badesee, den man auf Google Maps als „Fusion See“ findet.

Auf die Gesundheit achten

Ganz generell gilt: Achtet auf euch und andere. Das nächste Krankenhaus ist laut Fusion-Website rund 25 km entfernt – die eigene Gesundheit auszureizen lohnt sich nicht. Nehmt alles an Medikamenten mit, was eventuell gebraucht werden könnte.

Dazu unbedingt viel Sonnencreme und eine Kopfbedeckung. Auch Notfalltraubenzucker, Elektrolyte und Co. sollten auf der Packliste stehen.

Gesundheitliche Probleme, die sich unter der Hitze verschlimmern könnten, sollten vorher zuhause abgeklärt werden – gegebenenfalls mit ärztlichem Rat. Die Sanitäter:innen auf dem Gelände haben bei den heißen Temperaturen sicherlich einiges zu tun; je mehr die Besucher:innen selbst vorsorgen, desto mehr werden sie entlastet. Auch deshalb ist es so wichtig, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Macht Pausen, überanstrengt euch nicht, trinkt genug, esst genug, schlaft genug. Es macht schlicht mehr Spaß, wenn der Körper mitspielt.

Das heiße Wetter wird sicherlich ein anstrengendes Wochenende mit sich bringen. Letztendlich geht es bei der Fusion aber darum, eine gute und sichere Zeit zu haben. Wer ernsthafte Zweifel hat, ob Campen bei 40 Grad das Richtige ist, sollte im Zweifelsfall vielleicht doch lieber zuhause bleiben.