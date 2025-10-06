Taylor Swift: Kinofilm zum neuen Album schon jetzt ein Blockbuster

Swift erwähnt 50 Cent auf ihrer aktuellen LP – und er ist begeistert. Der besagte Song ist allerdings eher traurig

50 Cent ist voller Stolz, weil er auf Taylor Swifts neuem Album THE LIFE OF A SHOWGIRL erwähnt wird – und outet sich sogleich im Netz als Swiftie.

Einzige Shoutout auf dem Album

Auf Instagram postete der Rapper am Tag der Albumveröffentlichung: „Taylor Swift geht gerade ab. Sie gibt mir einen Shoutout, nicht euch. Lol. Das ist nur für die ganz Großen. Ich bin der einzige Shoutout auf dem Album.“ Dazu postete er ein Bild des Covers von THE LIFE OF A SHOWGIRL.

Worum es konkret geht: Swift singt in ihrem Stück „Ruin the Friendship“ die Zeilen: „And it was not an invitation/ But as the 50 Cеnt song played/ Should’ve kissed you anyway.“

50 Cent empfiehlt die Platte weiter

Seinen Namen in dem Werk hat 50 Cent anscheinend solch eine Freude bereitet, dass er die Gelegenheit gleich nutzte, Taylor Swift seine Unterstützung auszusprechen. „Ich bin ein richtiger Swiftie hier“, fuhr er auf Instagram fort. „Ich mag das Album, hört es euch an!“

Alles über „Ruin the Friendship“

„Ruin the Friendship“ ist der sechste Track auf dem Longplayer des US-Megastars. Es ist eine – für Swift übliche – Erinnerung an die Schulzeit. Wie Swift während der „Official Release Party of a Showgirl“ erklärte, stelle der Song die Frage, ob man nicht als Jugendliche mehr Mut hätte zeigen dürfen. Er spiele also auf Erfahrungen an, in denen man sich aus Sorge vor den Folgen zurückgehalten habe. Rückblickend frage das Stück, was man denn zu verlieren gehabt hätte, hätte man sich einfach getraut.

„Alles fühlt sich in der Schule so bedeutsam an. Aber es wäre doch okay gewesen“, sagt Swift über das Lied. „Ich war in der Schule immer so diszipliniert. Aber was, wenn ich einer Person einfach gesagt hätte, ich mag sie? Dann wüsste ich es wenigstens. Es war alles gar nicht so dramatisch.“

Song über Jugendliebe Jeff Lang?

Medienberichten zufolge könnte sie sich mit diesen Worten auf ihren Schulfreund Jeff Lang beziehen, der ihre Jugendliebe gewesen sein soll. Dieser war im Jahr 2010 im Alter von 21 Jahren verstorben.

Laut „Gala“ sang Swift auch bei Langs Beerdigung vor 15 Jahren – und wurde einen Tag später zum „BMI Country Songwriter of the Year“ gekürt. In ihrer Dankesrede sprach sie damals den Tod eines „meiner besten Freunde“ an: „Es war eine sehr emotionale Woche. […] Gestern habe ich bei der Beerdigung einer meiner besten Freunde gesungen, er war 21 Jahre alt und ich habe ihm immer als Ersten meine Songs vorgespielt. Deshalb möchte ich Jeff Lang danken.“

Jung verstorben, aber in Swifts Erinnerung unsterblich

Fans der Popsängerin spekulieren, dass Lang auch die Muse zum Lied „Forever Winter“ auf dem RED-Album sei.

Wie „Daily Mail“ berichtete, hatte Jeff Lang bis zu seinem Tod Biologie an der University of Tennessee in Chattanooga studiert. Laut der „Chattanooga Times Free Press“ ergab der Bericht des Gerichtsmediziners, dass der 21-Jährige an einer akuten Bronchopneumonie – einer schweren Form der Lungenentzündung – verstorben war. Zudem hieß es, Methadon habe vermutlich zu seinem Tod beigetragen. Das Opioid wird häufig eingesetzt, um Entzugserscheinungen zu lindern und das Verlangen nach anderen Drogen zu verringern.

Es wagen, das Ungesagte zu sagen

In „Ruin the Friendship“ singt der Megastar: „Als ich die Schule verließ, verlor ich dich aus den Augen. Abigail rief mich an und überbrachte mir die schlechte Nachricht: Auf Wiedersehen. Und wir werden nie erfahren, warum.“ Noch an seinem Grab, so singt Swift, habe sie geflüstert: „Ich hätte dich trotzdem küssen sollen.“

Swift selbst hat bisher nicht bestätigt, dass „Ruin the Friendship“ von Jeff Lang handelt – die Interpretation überlässt sie ihren Fans.