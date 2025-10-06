Taylor Swift: Musikvideo zu „The Fate of Ophelia“ veröffentlicht

Taylor Swift: Kinofilm zum neuen Album schon jetzt ein Blockbuster

Taylor Swift teilt den Clip zu „The Fate of Ophelia“ nach Kino-Laufzeit auch auf YouTube

Die Veröffentlichung des Musikvideos zu „The Fate of Ophelia“ auf YouTube leitet Swifts Ära von THE LIFE OF A SHOWGIRL nun auch für ein breiteres Publikum ein. Zuvor war der Clip in ausgewählten Kinos zusammen mit dem Film „The Official Release Party of a Showgirl“ zu sehen. Dieser brachte weltweit laut „CNBC“ 46 Millionen Euro ein und geht somit als bisher größtes Album-Debüt-Event in die Kinogeschichte ein.

Einblicke in das Musikvideo „The Fate of Ophelia“

In der Nacht zum Montag, den 6. Oktober, kam das Musikvideo zu Taylor Swifts erster Single „The Fate of Ophelia“ aus ihrem zwölften Studioalbum THE LIFE OF A SHOWGIRLauf die Video-Plattform YouTube. Dort generierte es bereits nach sieben Stunden knapp sieben Millionen Aufrufe. Wer sich das Video anschaut, dem wird klar, warum es zuerst auf Kinoleinwänden gezeigt wurde. Zu sehen ist die Künstlerin in verschiedensten Rollen zu Referenzen aus ihrem Song. Am naheliegendsten ist ihr Bezug auf den Charakter Ophelia aus Shakespeares Tragödie „Hamlet“. Diesen gibt sie schon im Titel des Songs preis und stellte ihn sogar am Ende des Videos und auf dem Album-Cover nach.

Aber jetzt raus aus den Kinoräumlichkeiten und rein ins Internet. Zum Musikvideo von „The Fate of Ophelia“ geht es hier:

Taylor Swift schreibt bereits zum zweiten Mal den Tod von Shakespeare-Charakteren um

Die Hauptfigur Ophelia aus dem Shakespeare-Klassiker „Hamlet“ ist geprägt von dem Gehorsam gegenüber ihrer Familie und der Liebe zu Hamlet. Der Tod ihres Vaters und zahlreiche Intrigen trieben sie in den Wahnsinn und führte letztendlich zu ihrem Tod durch Ertrinken. Swift gibt in einer Erklärung zu dem Song preis, dass sie den Tod von Ophelia nicht akzeptieren wollte und ihr daraufhin ein glücklicheres Ende schrieb. Gesagt, getan: In Swifts Single „The Fate of Ophelia“ wird Ophelia, wie auch Swift selbst vor dem Verrückt-Werden und Sterben durch Liebeskummer gerettet.

Zuvor hatte die 35-jährige Songwriterin das Ende der Liebesgeschichte von Romeo und Julia umgeschrieben. Die beiden Shakespeare-Charaktere sterben nach einem fehlgeleiteten Brief an Suizid. Dieser enthielt den Ausweg für ihre verbotenen Liebe zwischen den beiden verfeindeten Familien. In Swifts Song „Love Story“ von ihrer zweiten Platte FEARLESS erhält Romeo den fehlgeleiteten Brief rechtzeitig. Taylor Swift verfasste der Liebesgeschichte von Romeo und Julia ein Happy End.