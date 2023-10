Anlässlich des 50. Geburtstag der Sendung sieht man den Musiker für Elmo singen. Hier reinschauen.

In der aktuellen, 2947. Folge der „Sesamstraße“ ist Olli Schulz zu Gast. Zu Beginn spaziert er durch das Bild und begrüßt Elmo. Dann erklärt Elmo dem Musiker, dass man zum Musikmachen zuallererst einen Filzstift brauche – für Autogramme. Am Ende komponieren die beiden ein Lied: das „Keine-Angst-Lied“, das Schulz schließlich für Elmo und seine Monsterfreunde am Lagerfeuer singt.

Schulz ist damit Teil der Jubiläumsstaffel, die am 29. September in der ARD-Mediathek und am 2. Oktober bei KiKA startete. Seine Folge dauert knapp 21 Minuten und ist bis 16. April 2024 in der Mediathek abrufbar.

Fun Fact: Auch Schulz selbst wurde am Sonntag, 15. Oktober, 50 Jahre alt.

Olli Schulz und Elmo: Ein Schlaflief

Der Musiker und „Fest & Flauschig“-Podcaster Olli Schulz singt für Elmo ein Schlaflied, das er „Keine-Angst-Lied“ nennt. Das soll dem kleinen roten Monster die Angst vor der Nacht nehmen, bewirkt zunächst jedoch das Gegenteil. Dagegen hilft die zweite Version des Lieds, das Elmo schließlich zum Lachen bringt.

Hier der Songtext des „Keine Angst vor der Angst“-Songs:

„Hör auf den schlaffen alten Affen / es ist wirklich Zeit zu schlafen / Morgen Früh wird die Sonne wieder scheinen / Ich lieg immer noch viel lieber mit dir zwischen Krabbelviechern / als bei mir zuhause ganz allein / red nicht von Geistern, sonst muss ich lachen / die gibt’s genauso wenig wie ’nen bösen Drachen / keine Gespenster oder sonst was / und natürlich gibts keine zotteligen Monster / keine Angst vor der Angst“.

Ein Schlaflied in der „Sesamstraße" gesungen hat übrigens schon Max Raabe vor zehn Jahren, damals für Ernie und Bert.

Mehr über das Jubiläum von „Sesamstraße“

Die „Sesamstraße“ feiert in diesem Jahr Jubiläum. Seit 1973 läuft das Magazin für Kinder im deutschen Fernsehen. Die 50. Jubiläumsstaffel umfasst die Folgen 2945 – 2957. Alle neuen Folgen der „Sesamstraße“ gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen.