Joe Biden reagiert auf Elmos viralen Post: „Unser Freund Elmo hat recht“

Die Muppet-Figur fragt auf X, wie es den Leuten geht und kriegt dafür Zuspruch von Joe Biden.

Über Elmos X-Account fragte das rote Monster seine Follower:innen, wie es ihnen geht und erlangte daraufhin 17.000 ehrliche Antworten. User:innen kommentierten unter dem Post, dass sie ihre Arbeit nicht mögen oder sprachen über ihre Beziehungssorgen. So erklärte ein User: „Ich bin deprimiert und pleite“, und auch prominente Namen wie der US-Rapper Chance The Rapper reagierten auf Elmos Nachfrage: „Ehrlich gesagt, geht es mir gerade wirklich gut.“

Joe Biden teilt Elmos Post

Die Reaktionen auf die simple Frage „Elmo will nur horchen! Wie geht es allen?“ brachten Elmo zur Erkenntnis, wie wichtig es ist, sich regelmäßig nach seinen Freunden und ihrem Wohlbefinden zu erkundigen. In einem zweiten Post erklärte die „Sesamstraßen“-Figur: „Wow! Elmo ist froh, dass er gefragt hat! Elmo hat gelernt, dass es wichtig ist, einen Freund zu fragen, wie es ihm geht. Elmo wird bald wieder horchen, Freunde! Elmo liebt euch. #EmotionalesWohlbefinden“. Das sieht der US-Präsident Joe Biden genauso, denn er teilte Elmos Aussage und gab „unserem Freund Elmo“ recht.

Biden fügte hinzu, dass es an manchem Tagen schwieriger sei „Wolken zu vertreiben und sonnigere Tage zu erreichen.“ Gerade in solchen Momenten sollte man füreinander da sein und versuchen, Leuten in Not zu helfen: „Auch wenn es schwer ist, du bist nie allein.“