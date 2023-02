60 Jahre Haft für den Mörder von Nipsey Hussle

Fast drei Jahre nachdem Ermias Asghedom, bekannt unter seinem Künstlernahmen Nipsey Hussle, am 31. März 2019 im Süden von Los Angeles erschossen worden ist, verkündete ein Gericht am Mittwoch (22. Februar) das Urteil für seinen Mörder Eric Holder. Neben des Mordes sprach ihn die Jury in jeweils zwei Fällen des versuchten Totschlags und der Körperverletzung mit einer Schusswaffe für schuldig. Er muss für 60 Jahre in Haft.

Holder hat die Urteilsverkündung Berichten zufolge stoisch hingenommen. Wie Hussle ist er Süden von Los Angeles geboren und aufgewachsen. Beide waren langjährige Bekannte und in ihrer Jugend bei der Gang „Rollin 60s Neighborhood Crips“ aktiv.

Die Tat hatte sich vor dem Bekleidungsgeschäft des damals 33-jährigen Künstlers ereignet. Gerüchten zufolge gingen ihr eine verbale Auseinandersetzung und Anschuldigungen Hussles gegenüber Holder voraus. Durch den Gang-Hintergrund beider taucht auch dieses Motiv in den Spekulationen immer wieder auf. Die Urteilsverkündung hatte sich aus verschiedenen verfahrenstechnischen Gründen verzögert, nachdem der Jury-Schuldspruch bereits im Juli 2022 gefallen war.

Bigger than Rap

Der Tod Hussles hat in den USA eine ausgedehnte Welle der Trauerbekundungen durch Fans und andere Künstler*innen hervorgerufen. Zu seinen musikalischen Erfolgen zählt eine Grammy-Nominierung für sein 2018 erschienenes einziges Album VICTORY LAP. 2020 erhielt er außerdem mehrere posthume Grammy-Auszeichnungen, unter anderem für „Best Rap Performance“. Unter dieser offiziell gewürdigten Oberfläche verbirgt sein Gesamtwerk eine ungemeine Produktivität. Seit 2005 hat Hussle 14 Mixtapes und eine Großzahl selbstständiger Singles veröffentlicht.

Sein Status als lokale Legende rührt auch daher, dass er sich vielfältig engagierte, um die Umstände seiner eigenen gewaltvollen Geschichte tiefgreifend zu verändern. Diese Initiativen umfassen organisatorische und finanziell federführende Rollen in Immobilienprojekten zum Kampf gegen Gentrifizierung, Unternehmertum mit Fokus darauf, Geld in die Schwarze Community zu bringen und dort zu halten und die Unterstützung von Schulen und Jugendprojekten. Ein Freund des Verstorbenen, der ein letztes Statement vor der Urteilsverkündung verlas, drückte die Resgination aus, die die Gewalttat hinterlassen hat.

„Es ist mir egal, was [Holder] bekommt. Es geht nicht um die Zeit. Ich möchte einfach wissen warum. Die Welt möchte wissen warum? Warum würde jemand sowas tun?“

Im August 2022 wurde Hussle durch die Stadt Los Angeles mit einem Stern auf dem sogenannten „Hollywood Walk of Fame“ geehrt. Ein Lokalpolitiker rief außerdem seinen Geburtstag, den 15. August zum „Nipsey Hussle Day“ aus. 2020 wurde verkündet, dass es eine Netlix-Dokumentation über den Rapper geben sollte. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt.