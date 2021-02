Rapper Ketchy The Great ist tot

Foto: YouTube Screenshot / Kenny The Great. All rights reserved.

Der aus Los Angeles stammende Rapper und Mitglied vom Stinc-Team Ketchy The Great ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das bestätigte sein Management gegenüber Pitchfork. Weitere Fakten um den Tod des Musikers sind bisher noch nicht bekannt.

Aufstrebende Karriere

Ketchy The Great hießt mit bürgerlichem Namen Jameson Davies. In den vergangenen Jahren machte er sich einen Namen in der Underground-Szene von Los Angeles. Er war mit Gastbeiträgen auf mehreren Songs von seinen Team-Kollegen Drakeo und Ralfy The Plug vertreten. Jedoch lief es auch solo eine Zeit lang nicht schlecht für den aufstrebenden Künstler. Mit seinem Song „If I Go Broke“ aus dem Jahr 2017 kam er erstmals zu größerem Erfolg.

Hinter Gittern

Nachdem er für ein Musikvideo Graffiti mit dem Namen seines Stinc-Teams an einige Wände sprühte, wurde Ketchy The Great 2018 verhaftet und wanderte für zwei Jahre und zehn Monate hinter Gittern. Die Härte dieser Strafe war der Tatsache geschuldet, dass das Stinc-Team von den Behörden in Los Angeles als kriminelle Gang eingestuft wurde. Daher wurde er auch wegen Vandalismus mit Gang-Verknüpfung verklagt. Außerdem sollen Zeugen bei dem Prozess eingeschüchtert worden sein, was ihm einen weiteren Anklagepunkt einbrachte.

2019, während er im Gefängnis saß, schaffte es Ketchy The Great, das Mixtape „Free Sauce“ zu veröffentlichen. Gastbeiträge auf dem Album stammen von den Rappern 03 Greedo und Shoreline Mafia. Zu dieser Zeit sei dem Rapper wohl auch bewusst geworden, dass Musik eine wichtige Rolle in seinem Leben spielt.

Neuer Versuch

Nachdem Ketchy The Great im August 2020 aus der Haft entlassen wurde, veröffentlichte er ein Musikvideo zu dem Song „Another One“. Es folgte ein weiter Track namens „Gang Enhancement“ (dt. Gang-Verknüpfung), welcher an seine Anklage angelehnt war und einige Gastbeiträge auf dem Mixtape von Team-Kollegen Drakeo. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte dieser ein Musikvideo mit Ketchy The Great.